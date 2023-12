Wet style y melenas naturales, los estilos que marcarán tendencia en las playas este verano

El wet style, junto con los cortes en capas, con volumen y movimiento son tendencia este verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar al tanto de las tendencias en cabello es casi tan importante como saber qué es lo que dicta la moda en cuanto a indumentaria. Y el verano y la playa suele ser la “pasarela” donde naturalmente las celebrities lucen sus nuevos cortes o colores, de cara al nuevo año que se avecina.

Te puede interesar: Verano 2024: Estas son las tarifas de los estacionamientos en las playas de Pucusana, Lurín, Chorrillos, entre otras

Además, particularmente a la orilla del mar es importante, casi tanto como estar a la vanguardia, sentirse cómoda con el pelo para disfrutar de los días de descanso.

Para saber cuáles son los cortes y looks más recomendados para estar cómoda en la playa sin resignar estilo, Infobae consultó a expertos estilistas y coloristas, acerca de las últimas tendencias en cabello para 2024.

Cuáles son las tendencias de pelo para este verano

En cabellos largos, el corte mariposa es el más pedido de la temporada (Pexels)

Para Facundo Verdini, estilista de Verdini peluquería y “La jaula de la moda”: “El corte más elegido esta temporada por las adolescentes entre 12 y 20 años es el mariposa”.

Te puede interesar: Alina Moine apuesta al amor luego de varias idas y vueltas: la escapada romántica a José Ignacio con el ex de Cande Tinelli

“El corte de cabello largo estilo butterfly (mariposa) es una tendencia relativamente reciente que se ha hecho popular por su capacidad para añadir volumen, movimiento y una apariencia ligera al cabello largo”, describió al respecto el reconocido artista del cabello de las celebridades Leonardo Rocco.

Y tras explicar que “este corte recibe su nombre debido a la forma en que las capas están cortadas y dispuestas, recordando las alas de una mariposa”, amplió que “se caracteriza por tener múltiples capas de diferentes longitudes, que empiezan desde la altura de los hombros o incluso más arriba. Las capas superiores más cortas aportan volumen y textura, mientras que las capas inferiores más largas mantienen la longitud y la plenitud del cabello”.

Te puede interesar: Fátima Florez debutó en Mar del Plata con su espectáculo teatral entre la ovación del público y nuevas imitaciones

En coincidencia con sus colegas, la directora técnica de Hairssime, Julieta Exposito, resaltó que “este verano 2024 vuelve el cabello largo estilo Rapunzel, con capas en los contornos para dar movimiento”. “Además, el pixie es otro de los más elegidos -continuó-. Para las que tienen el cabello ondulado, el corte midi en capas es el ideal para lucir el cabello al natural”.

El tradicional orte pixie tiene una versión más larga (Foto @henniegebhardt)

Según Verdini, “las chicas entre 18 y 25 años también piden el mariposa, pero en esa franja se usa mucho el mulette y el shaggy. Ya en mujeres de 25 en adelante, tal vez un poquito más conservadoras, piden el shaggy porque es tendencia y es un corte que se adapta muy bien a cada estilo, y en este grupo se suma el long bob que también es súper versátil”.

“Los cortes ‘bob’ se caracterizan por ser más cortos en la nuca y más largo hacia adelante y los llamados ‘long’ son una versión más larga para este verano -amplió-. Es un corte que se puede adaptar muy bien tanto al cabello con rulos, lacio o semi ondulado”.

Para Exposito, “en cortos, hay dos versiones, el shag rizado en su versión más mini siguiendo esta tendencia más natural y desenfadada, y el pixie de los 70 es ideal para usar en verano, sólo se necesita un poco de cera o gel para manejarlo”

Los expertos recomendaron cortes que permitan usar un peinado recogido, para más comodidad (Freepik)

Al respecto, Rocco aportó: “Además del pixie tradicional, que se caracteriza por ser muy corto y ceñido al cuero cabelludo, el pixie largo también es tendencia porque mantiene una mayor longitud, especialmente en la parte superior de la cabeza. Esto le permite al portador más versatilidad en el estilizado y una transición más amena para quienes buscan acercarse a los cortes cortos, sin un cambio drástico”.

Sobre si existen cortes más o menos recomendados para ir al mar, Verdini destacó que lo que no recomienda “bajo ningún concepto es hacerse un flequillo entero porque con las altas temperaturas genera un calor que hará transpirar la frente, lo que no sólo genera incomodidad, sino que además hará que el flequillo siempre se vea mojado”. “Quienes gustan del flequillo, en verano deben optar por opciones abiertas en el centro o un flequillo baby cortito bien arriba”, añadió.

“Después, en cuanto a cortes, por comodidad elegiría pelo corto o un largo que se pueda recoger”, agregó Exposito.

Morenas iluminadas, la tendencia en color

El balayage es un clásico y es de lo más pedido en coloración en los salones de belleza (Getty)

“En cuanto al color, lo que se viene para este verano son las morenas iluminadas, que es lo que más estamos haciendo últimamente en morochas que tienen cabello castaño o prácticamente negro y no quieren tener un cabello rubio”, destacó Verdini. Y amplió: “Se les hace un baby light, que es una iluminación muy chiquita de raíces a puntas iluminando y dándole una tonalidad más almendrada, avellana o arena que queda muy bien a las morochas”.

Un clásico del verano es el balayage, que según Rocco “es una de las técnicas más elegidas en los salones de belleza, ya que no sólo aporta luz y contraste de medios a puntas sino que además, al dejar de dos a cuatro centímetros de crecimiento, necesita poco mantenimiento”. “Si se tiene el cabello natural, sin canas, puede retocarse el balayage cada tres meses o incluso hay personas que se lo retocan cada seis meses -explicó-. Si la persona tiene canas, sólo tiene que realizarse el color en la base para cubrirlas cada cuatro semanas, sin tocar lo aclarado o el balayage”.

En opinión de Exposito, “el rojo fuego va a reemplazar el cobre intenso de temporadas anteriores. Existen las versiones de rojizos más amarronados para las que no quieran llamar la atención y subirse a la tendencia, esta última opción es especial para las morochas”. “En rubios se verá que los platinados y blancos quedan atrás y se vuelve a los rubios mieles más naturales -agregó-. En morenas, castaños claros y oscuros, muchas veces se prefieren parejos de raíz a puntas o con iluminaciones suaves de bajo contraste”.

El wet style, una tendencia siempre vigente en verano

El wet style es un peinado que no pasa de moda y en verano tiene su mayor esplendor (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El wet es tendencia por una simple razón y es que es un peinado muy fácil de hacer, que queda bien con un con un outfit casual de jean y remera blanca o con un vestido de alta costura; se adapta a todo y lo puede hacer desde el mejor peluquero del mundo hasta cada mujer en el baño de su casa con una buena mousse, una buena cera o un buen gel”, comenzó a describir Verdini sobre este peinado que suele verse de día y de noche, verano tras verano.

“Y otro tip es que si se tiene el cabello quemado o con mucho frizz, el wet disimula todo”, agregó.

En la misma línea, para Exposito, “el wet style es tendencia en verano por varios motivos”. “Es elegante, siempre va a levantar un outfit básico y tiene opciones para todo tipo de rostro, desde un wet desenfadado hasta el clásico peinado hacia atrás con el rostro despejado”, consideró, al tiempo que enfatizó que “es un estilo cómodo, sencillo de hacer una misma, y además por ser wet evoca frescura en estas épocas de altas temperaturas”.

Lali Esposito, en distintas galas de entrega de premios, apostó al wet look

Consultada sobre otros looks y peinados recomendados para estar cómoda en la playa sin resignar estilo, aconsejó: “Las trenzas son muy cómodas y siempre llaman la atención. Pony tails es el look más clásico y elegante. Otras variantes son las medias colas o pequeños rodetes con flequillo para poder lucir bien el largo o al mejor estilo de los noventas (este parece que no pasa de moda) los mini rodetes”.

En este sentido, Verdini recomendó “si se tiene el cabello ondulado o con rulos es ideal llevar a la playa un cepillo, crema para peinar y un protector solar”. “Entonces antes de salir de la casa, se pone un poquito de protector solar y crema para peinar, y luego de meterse al agua, volver a aplicar crema para peinar o bien preparar en un atomizador una mezcla de agua con crema de enjuague y rociar el cabello con esa agua, lo que hará que el desenredado sea mucho más fácil”.

“Para un look un poquito más arreglado, para estar en un parador o un lugar más exclusivo siempre se completa con un sombrero o un pañuelo en la cabeza, son otros clásicos de estilo que nunca fallan”.