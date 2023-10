Mito o verdad: ¿los jeans se meten en la lavadora?

Las personas acostumbran a meter sus jeans a las lavadoras (Ilustrativa Infobae)

Los jeans son usados tanto por hombres como por mujeres y en distintas ocasiones, como puede ser salir a fiestas, ir a trabajar, acudir a reuniones de trabajo, entre otras actividades diarias. Aunque, al utilizarse constantemente, es inevitable que se ensucien. En 2014, el presidente y CEO de Levi Strauss, Charles V. Bergh, sorprendió al mencionar que nunca metería sus pantalones a la lavadora.

Durante una conferencia en Brainstorm Green de Fortune, el hombre más importante de esa compañía lanzó estas declaraciones. “Sé que suena totalmente asqueroso. Si les das el tratamiento adecuado, durarán mucho, mucho tiempo, probablemente más que la cintura de la mayoría de personas”, señaló en dicha oportunidad. Esto causó asombro en muchas personas de todo el mundo, pues pensaban que los jeans no se deben lavar, no obstante, él mismo explicó que sus palabras fueron malinterpretadas.

La aclaración del CEO de Levi’s

El mes pasado, en conversación con la periodista Christine Tan como parte del programa Managing Asia, Charles V. Bergh recalcó que jamás dijo que los jeans nunca se lavan, sino que deberían hacerse con poca frecuencia.

“Los verdaderos amantes de los jeans, te dirán que nunca la metas en la lavadora. Entonces eso es lo que hago”. El magnate explicó que esto se debe a que puede afectar la forma y color de los pantalones, por lo que se pueden desgastar.

Los expertos recomiendan no meter los jeans a la lavadora (Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, Bergh recalcó que en el caso de que su pantalón se ensucie procederá a lavarlo en la ducha, aunque con poca agua y jabón. En la misma línea, reveló que evita que su jean se manche. Asimismo, el CEO de Levi’s señaló que el factor ambiental influye mucho en esta decisión, pues las lavadoras consumen mucha agua, por lo que lavar menos ropa beneficiaría a evitar que se agote ese recurso natural tan importante para vivir.

La opinión de otros expertos

Si los jeans están sucios, la nevera o heladera surge como una excelente alternativa, según la directora creativa y cofundadora de AYR, empresa de moda para mujeres, Jac Cameron.

“El beneficio del freezer hace que el tono y la forma quede preservado, mientras que se eliminan efectivamente las bacterias gracias al frío”, explicó para la revista Who What Wear. “Esto mata las bacterias sin perder la forma y el color del denim. El proceso no saca las manchas visibles, solamente elimina los olores que pueda tener la prenda”, explicó.

Las palabras del CEO de Levi's fueron malinterpretadas, afirmó (Ilustrativa Infobae)

De la misma forma, la diseñadora de moda Victoria Beckham señaló que “rara vez” lava sus jeans. Así lo comentó durante una entrevista con Elle. “Si los niños derramaran algo sobre ellos, entonces debo lavarlos, obviamente, pero incluso así, solo lo hago con agua fría. Pero normalmente no los lavo en absoluto”, mencionó.

Asimismo, el fundador de la marca 3×1, Scott Morrison, se mostró en contra de usar la lavadora para los jeans, según comentó para Bussines Insider. En ese contexto, el empresario recomendó dejar remojando la prenda en una tina con agua fría y jabón durante 45 minutos. Después de ese tiempo, aconsejó poner el jean entre dos toallas para quitar el exceso de humedad y colgarlos.

¿Cómo se fabricaron por primera vez los jeans?

Levi Strauss y Jacob Davis fabricaron por primera vez estos jeans en 1860 con el objetivo de buscar cómodas prendas de vestir resistentes para las personas que trabajan en las minas. Ellos añadieron remaches al modelo de pantalón para sostener y reforzar los bolsillos y costuras.

Después, en Italia, se pintaron con el color característico que es azul e incluso, sirvió como parte de las provisiones de tropas aliadas. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, estas prendas se impusieron como moda para el uso diario de las personas y se volvieron tendencia en Estados Unidos.