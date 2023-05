De Marilyn Monroe a personajes de ficción: los famosos que expresaron ser sapiosexuales

Marilyn Monroe, pionera en sapiosexualidad

No es un vocablo demasiado conocido, pero tampoco es nada nuevo. La actriz, directora de cine y escritora Sophie Marceau volvió en los últimos días a poner sobre el tapete una preferencia erótica que quizá muchos no han hecho consiente: ser sapiosexual.

Te puede interesar: Qué es ser sapiosexual, la preferencia erótica con la que se definió la actriz Sophie Marceau

Se trata de la opción romántica por personas inteligentes, anteponiendo esta condición al atractivo físico. Esta atracción no implica que no se valora el físico, sino que la inteligencia, la cultura o el carisma de la otra persona juega un papel principal a la hora de enamorarse.

Fue Marceau quien retomó el tema. La multifacética francesa de 56 años, quien saltó a la fama a comienzo de los años ‘80 con las películas La Boum (1980) y La Boum 2 (1982), que le valieron un Premio César a la mejor actriz revelación, no es la única famosa ni del presente ni de la historia en definirse como sapiosexual, algo que hizo durante una entrevista en la que estaba presentando su libro de poemas, relatos y fábulas, La Souterraine, otros han admitido —mencionando o no la palabra— que sienten atracción por personas intelectualmente destacadas.

Sophie Marceau puso el tema sobre el tapete al autodefinirse como sapiosexual (REUTERS/Stephane Mahe)

Incluso, no solo en la vida real varios famosos se han reconocido de esa forma, sino que también personajes de ficción de conocidas series de televisión y películas han sido representados de esa manera.

Te puede interesar: El 60% de los solteros en Colombia creen que las aplicaciones facilitan conocer a nuevas parejas, pero prefieren el encuentro en persona

Entre la personas famosa se destacó Marilyn Monroe. Ella dijo claramente que se sentía atraída por personas que leían. De hecho estuvo casada con dos escritores, entre 1956 y 1961 con el dramaturgo y guionista Arthur Miller, y previamente con James E. Dougherty, que fue su primer marido, entre 1942 y 1946, quien además de haber sido policía fue también escritor.

La actriz tiene una famosa anécdota entorno de esa preferencia sexual. Fue cuando consideró que Albert Einstein era el hombre más seductor que le habían presentado nunca y le propuso —quizá en broma, quizá en serio—: “Deberíamos tener un hijo juntos para que tuviera mi físico y su inteligencia”.

Otra forma de expresar su sapiosexualidad: Marilyn Monroe se casó con el escritor y dramaturno Arthur Miller

Otro famoso que lo atraen las personas inteligentes es el músico, DJ, compositor y productor musical británico Mark Ronson, ganador del Óscar a la Mejor canción original por Shallow, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper en la película Nace una estrella.

Luego de haberlo dicho relativizó sus declaraciones, al señalar que habían sido sacadas de contexto. “He salido con hombres, mujeres, hombres trans, mujeres trans, y en general todo el espectro de género. Ahora me identifico como bisexual, pero lo que me ha vinculado a todas estas personas ha sido su cerebro”, fueron sus palabras en un primer momento, pronunciadas durante una entrevista con Good Morning Britain.

El famoso conductor mexicano Marco Antonio Regil también admitió su inclinación por las personas inteligentes (Instagram/@marcoantonioregil)

Otro que se ha referido el tema es el famoso presentador de televisión mexicano Marco Antonio Regil, quien colocó al cerebro como la parte más erótica del cuerpo de una persona. El también conferencista y activista por los derechos de los animales explicó que encuentra atractivas a aquellas personas que trabajan en sí mismas, meditan, son responsables y leen. “Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo”, resumió.

El científico alemán Albert Einstein fue visto como una persona sexy nada menos que por Marilyn Monroe (Getty Images)

Personajes de ficción

Algunos personajes de series y películas —algunas basadas en la literatura— que se mostraron como sapiosexuales son:

-Sherlock Holmes: el famoso detective de la serie Sherlock, interpretado por Benedict Cumberbatch, se caracterizó por su brillantez y su desinterés por las relaciones sentimentales convencionales. Sin embargo, en algunos episodios se muestra atraído por personas que le desafían intelectualmente, como Irene Adler o Jim Moriarty.

-Spencer Reid: el joven genio de la serie Mentes criminales, interpretado por Matthew Gray Gubler, tiene un coeficiente intelectual de 187 y una memoria eidética. A lo largo de la serie, se enamora de personas que comparten su pasión por el conocimiento, como Lila Archer, Maeve Donovan o Cat Adams.

Mark Ronson se mostró como sapiosexual, aunque luego se desdijo

-Amy Farrah Fowler: la científica y novia de Sheldon Cooper en la serie The Big Bang Theory, interpretada por Mayim Bialik, es una mujer inteligente y culta que se siente atraída por la mente de Sheldon, a pesar de sus dificultades para expresar sus emociones. Amy también demuestra interés por otras personas inteligentes, como Leonard Hofstadter o Stephen Hawking.

-Annalise Keating: la abogada y profesora de la serie How to get away with murder, interpretada por Viola Davis, es una mujer poderosa y astuta que domina el arte de la persuasión. En su vida personal, se involucra con personas que le aportan algo intelectualmente, como Sam Keating, Nate Lahey o Eve Rothlo.

Amy Farrah Fowler es una científica en la serie The Big Bang Theory, interpretada por Mayim Bialik, es una mujer inteligente y culta que gusta de personas de alto nivel intelectual

-Dana Scully: la agente del FBI y médica forense de la serie The X-Files, interpretada por Gillian Anderson, es una mujer racional y escéptica que contrasta con su compañero Fox Mulder, un creyente en lo paranormal. Scully se siente atraída por personas que le retan intelectualmente, como Mulder, Daniel Waterston o John Doggett.

Seguir leyendo