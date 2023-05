Disney cumple 100 años y los festeja con increíbles shows nuevos y grandes sorpresas

Una fiesta multicolor, con miles de fuegos artificiales en Disneyland

El ratón Mickey está de fiesta. Es que The Walt Disney Company celebra sus 100 años el 16 de octubre de 2023, pero lo festeja todo el año.

Los festejos, que comenzaron en enero, incluyen una larga lista de estrenos en la pantalla grande y en su plataforma de Disney+. Pero también, para aquellos afortunados que puedan viajar, la compañía líder en entretenimiento mundial ofrece tres propuestas imperdibles para visitar en Estados Unidos reunidas en Disney Destinations.

El ratón Mickey encabeza el desfile Magic Happens en Anaheim, (Joshua Sudock/Disneyland Resort)

En un evento exclusivo para periodistas y agentes de viaje, Infobae pudo recabar toda la información de las tres grandes propuestas de viaje Ellas son: Disneyland Resort, en California; Walt Disney World, en Florida y Disney Cruise Line, la línea de cruceros para disfrutar a todos los personajes mientras se navega por el Caribe.

Cinthia Douglas, directora de ventas y marketing para la Industria Turística de Walt Disney Company, se mostró muy entusiasmada con la presentación de estas extraordinarias aventuras y comentó a Infobae: “Estamos muy contentos de presentar estas ofertas de entretenimiento. Sabemos que el público argentino es muy fanático y fiel de Disney, sus películas y personajes. Y por supuesto de sus parques temáticos. Hemos trabajado mucho para presentarles este centenario festejo, con nuevos shows, más entretenimiento y diversión aseguradas”.

La estatua de Walt Disney y el ratón Mickey en la entrada de Disneyland (REUTERS/Octavio Jones/Archivo)

Disneyland Resort

El recorrido comienza por Disneyland Resort, que fue el primer parque temático y donde nació la magia de Walt Disney. La empresa se mostró muy entusiasmada en detallar todas las novedades y los asombrosos shows propuestos que ya se pueden disfrutar.

La magia comienza con Wondrous Journeys un innovador espectáculo nocturno, que cuenta con una nueva canción titulada “Start a Wave”, y donde algunos de los personajes más carismáticos, queridos e inspiradores de Disney cobran vida de forma nueva y original. Este es el primer espectáculo nocturno en Disneyland Resort que incluye personajes, música y momentos de Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, los Avengers (Vengadores) y Star Wars. Todos en la misma producción.

Mickey Mouse, Minnie Mouse junto a los personajes más queridos del mundo Disney. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

Wondrous Journeys en Disneyland Park incluye guiños a cada película creada por Walt Disney Animation Studios durante los últimos 100 años, así como una nueva canción, “It’s Wondrous”. Este espectáculo nocturno, rebosante de creatividad, música, historias y corazón, transforma Main Street, U.S.A., el Castillo de la Bella Durmiente, la fachada de “it’s a small world” y Rivers of America en el lienzo de un artista gracias al uso de efectos de proyección de vanguardia.

En noches selectas, “Wondrous Journeys” irá mucho más allá con la explosión de fuegos artificiales. Este espectáculo nocturno entrelaza la música, los personajes y los momentos de cada película estrenada por Walt Disney Animation Studios a lo largo del último siglo, incluyendo “Hércules,” “The Princess and the Frog (La Princesa y el sapo)”, “Peter Pan”, “Treasure Planet”, “Big Hero 6″, “Frozen” y “Wish”, de próximo estreno.

Un festival de fuegos artificiales propone cada noche en Disneyland y Walt Disney World (Richard Harbaugh/Disneyland Resort)

También, efectos de proyección de última generación rodean a los visitantes: son trozos de papel en blanco, bocetos hechos a lápiz y trazos de color que el arte de los animadores hace que cobren vida y se transformen en personajes entrañables, desde Mickey Mouse y Bambi hasta Ariel y Mirabel.

Disney 100 Years of Wonder, abrirá sus puertas en Disneyland Park, donde sus películas cobraron vida, y se rinde tributo a los filmes que se convirtieron en atracciones de Disneyland Resort y a las experiencias en el parque que después inspiraron otros filmes de la empresa. Los visitantes podrán ver arte creado por los animadores originales de Disney para algunos de los primeros filmes de Walt, así como arte conceptual de los Disney Imagineers originales que recrearon esas historias en el parque, además de una mesa de animador, un modelo de la cámara multiplano y mucho más.

El ratón Mickey nos espera para disfrutar de Disneyland Resort en California en celebración de los 100 años de The Walt Disney Company (Disneyland Resort)

El Castillo de la Bella Durmiente original de Walt Disney se vestirá con elegantes banderas y banderines platinos, dos fuentes de agua majestuosas en el foso contiguo y una estrella de los deseos brillando en la torre. En Disneyland Park, Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos lucirán nuevos trajes y vestidos resplandecientes diseñados para reflejar el optimismo y la creatividad que son el corazón de todo lo que es Disney. Los visitantes pueden saborear un siglo de magia a través de más de una docena de comidas y bebidas, como el “trifle” o helado de platino, la nata de huevo o “cream soda” tradicional y novedades como la taza Disney100 de Mickey Mouse y el ramo de globos platino.

Los fanáticos de Disney también pueden llevarse a casa productos y coleccionables conmemorativos de Disney100 que serán distribuidos a lo largo del año. La celebración Disney100 se extiende también por Downtown Disney District con decoración platino, oportunidades fotográficas divertidas y ofertas especiales en los menús de restaurantes selectos.

El desfile “Magic Happens” en Disneyland Park es una fiesta multicolor de alegría (Richard Harbaugh/Disneyland Resort)

El muy esperado desfile “Magic Happens” regresó a Disneyland Park desde el pasado 24 de febrero. Este evento diurno, liderado por Mickey Mouse y sus amigos, celebra los instantes de magia de las películas de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios, que cobran vida a lo grande gracias a las carrozas impresionantes, un vestuario creativo y una banda sonora musical con ritmo.

Nuevas experiencias y el regreso de otras de favoritas se unen a Mickey & Minnie’s Runaway Railway. Esta tierra entrañable incluirá más atracciones y actividades de juegos que nunca, además de más áreas verdes para que los visitantes de todas las edades puedan relajarse. Áreas interactivas como CenTOONial Park, Goofy’s How-To-Play Yard y Donald’s Duck Pond crean más oportunidades para que las familias y los niños y niñas más pequeños puedan jugar juntos dentro de Disneyland Park.

Mickey & Minnie's Runaway Railway abrió en Disneyland Park en 2023

Los visitantes también podrán disfrutar una vez más de clásicos como Mickey’s House, Minnie’s House y Roger Rabbit’s Car Toon Spin. Los visitantes están invitados a disfrutar de los eventos de temporada y del regreso de otros de favoritos en Disneyland Resort. Además de la celebración del aniversario Disney100, los Hoteles de Disneyland Resort presentarán un nuevo desarrollo este mismo año.

Disney’s Paradise Pier Hotel se transformará en Pixar Place Hotel, que combinará el arte de Pixar con el ambiente confortable y contemporáneo del lugar. The Villas at Disneyland Hotel, una nueva torre que cuenta con 344 habitaciones, sumergirá a los visitantes en décadas de clásicos animados a través de una mezcla de diseños contemporáneos y del arte imperecedero inspirado por las Leyendas Disney.

El espectáculo “World of Color – ONE” debuta en Disney California Adventure Park en Anaheim

“World of Color – ONE” hizo su debut en Disney California Adventure Park. Este espectáculo nocturno cuenta la poderosa historia de cómo una acción fortuita, por ejemplo, una gota de agua, crea una onda de expansión que puede devenir en una oleada de cambios.

De este modo, Paradise Pier se transforma gracias a una serie de fuentes, luces, láseres y efectos de niebla y fuego, armonizados al son de canciones e historias sobre personajes audaces, entrañables e inspiradores que con sus acciones lograron cambiar el mundo. Los visitantes descubrirán que una simple acción puede impactar de forma extraordinaria en las vidas de aquellos que nos rodean y también en el mundo, al igual que hizo un hombre, Walt Disney, quien fue responsable de una ola que no ha parado de crecer y que ha inspirado a todo el planeta durante 100 años.

Una verdadera fiesta de flores y plantas se encuentra en Walt Disney World

Walt Disney World

El mayor parque temático de Disney, Walt Disney World también protagonizará increíbles shows novedosos por los 100 años de la compañía. Es que Animal Kingdom, el cuarto parque temático de Walt Disney World Resort, celebra 25 años resaltando la magia de la naturaleza.

Disney’s Animal Kingdom combinó el amor de Walt Disney por los animales, reales e imaginarios, con emocionantes atracciones, espectáculos teatrales y personajes de entretenimiento. Ciertamente hubo, y aún hay, encuentros impresionantes con animales, desde aventuras en un safari africano hasta un sendero místico y serpenteante que lleva a los visitantes a una emocionante búsqueda de tigres, hasta espectáculos en vivo que destacan el comportamiento y la belleza de los animales, y mucho más.

Un tranvía recorre uno de los parques temáticos Disney

Durante los últimos 25 años, el parque ha evolucionado continuamente con nuevas atracciones, entretenimiento e incluso tierras completamente nuevas, como Asia y Pandora - The World of Avatar, lo que brinda a los visitantes nuevas razones para asistir a Disney’s Animal Kingdom y toda Florida Central una y otra vez. Las expansiones introdujeron nuevas aventuras salvajes que envían a los visitantes a dar vueltas en un remolino en una balsa de aguas bravas (Kali River Rapids), a una aventura en un tren fuera de control (Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain), a sumergirse en otro espectáculo musical estelar (Finding Nemo: The Big Blue... and Beyond!), volar en un banshee (Avatar Flight of Passage) y explorar una selva tropical bioluminiscente (Na’vi River Journey).

Hoy, 45 animales que han estado en Disney’s Animal Kingdom desde el día de la inauguración o con anterioridad todavía residen en el parque. El Fondo de Conservación de Disney Disney’s Animal Kingdom y Disney Conservation Fund están profundamente basados en la pasión de Walt Disney y el respeto que demostró por los animales y la naturaleza a lo largo de su vida. Juntos, participan en esfuerzos de investigación y conservación que involucran especies y poblaciones de animales en riesgo.

La familia Pixar y sus queridos personajes forman parte de Disney

El espectáculo nocturno favorito de los fans, “Happily Ever After” presentado por Pandora Jewelry, regresa para iluminar el cielo nocturno sobre el Castillo de Cenicienta en el parque Magic Kingdom. Como novedad de este año, el espectáculo nocturno de fuegos artificiales sumergirá por completo a los visitantes en las conmovedoras historias de Disney a medida que las nuevas proyecciones se extienden por Main Street U.S.A., agregando aún más magia a este inolvidable espectáculo.

“EPCOT Forever” regresa al World Showcase Lagoon. Con interpretaciones conmovedoras de la memorable música de EPCOT, el espectáculo despierta recuerdos de la historia del parque. Los visitantes podrán explorar las maravillas del agua cuando se abra Journey of Water, inspirado por Moana. Este divertido sendero interactivo al aire libre ofrece la oportunidad de jugar e interactuar con el agua mientras viaja desde el cielo hasta los océanos. En el camino, los visitantes aprenderán sobre la importancia del agua y descubrirán su personalidad divertida, tal como lo hizo Moana en su heroico viaje.

Moana, nos espera para recrear su viaje lleno de aventuras

¡La primavera florece en EPCOT International Flower & Garden Festival! A partir del 1° de marzo y hasta el 5 de julio de 2023, EPCOT florecerá con topiarios innovadores, sabores frescos y conciertos llenos de energía para toda la familia. Durante 127 días, los visitantes podrán explorar jardines exuberantes, disfrutar bocadillos dulces y salados con refrescantes bebidas y comprar nuevos productos coleccionables representativos de Orange Bird, Blanca Nieves y Figment. Desde el atardecer, los visitantes del festival podrán celebrar con un vibrante espectáculo de luces en Spaceship Earth acompañado de música fresca y divertida.

Debutando este año, los topiarios de Mirabel, Antonio, Isabela y Luisa de la película ganadora del Premio de la Academia® de Disney Animation’s, Encanto reciben a los visitantes en la entrada principal de EPCOT. Cada topiario presenta detalles inspirados en cada personaje, incluida Isabela creando hermosas flores entre sus manos y una mariposa iluminada para Mirabel.

La familia Madrigal nos invita a un recorrido por sus tierras floridas

Se agregaron más de 200.000 plantas a los jardines de EPCOT para el festival, incluidas otras 60,000 en parterre que crean los diseños florales icónicos que conforman el World Celebration East & West Lakes. El topiario del Dragón, ubicado en el pabellón de Japón, está compuesto por plantas suculentas amantes del sol, que agregan estallidos de colores a la exhibición de casi 7 metros de largo.

Debido a que el festival de este año se celebrará a lo largo de dos temporadas, las exhibiciones de plantas también evolucionarán con el clima, creando una verdadera belleza y detalles estacionales. Los visitantes que acudan durante los meses de la primavera y el verano podrán ver nuevas plantas a medida que la temporada vaya cambiando.

La nueva atracción TRON Lightcycle / Run en Florida es realmente muy atractiva

TRON Lightcycle / Run presentado por Enterprise ofrece a los visitantes abordar motos Lightcycle de alta velocidad para una carrera inolvidable, llena de vértigo y emoción en este mundo virtual. Localizada en el parque Magic Kingdom, se trata de la montaña rusa más rápida de cualquier parque temático de Disney, junto con su montaña rusa hermana en Shanghai Disneyland. La atracción magistralmente une las emociones de una montaña rusa con la rapidez, efectos visuales, y música para crear una experiencia como ninguna otra.

Como miembros del equipo Azul, abordarán motos Lightcycle de alta velocidad para una carrera emocionante a través de un mundo oscuro y computarizado, enfrentándose a un grupo feroz de Programas conocido como equipo Naranja. Los trenes Lightcycle aparecen de la nada, dando giros y divertidas vueltas de alta velocidad debajo de la cubierta reluciente a medida que se dirigen hacia el juego de la Red. La experiencia es aún más dramática después del atardecer, ya que los patrones cambiantes de luz y color crean una imagen poderosa tanto para los “Usuarios” como para quienes pasan de cerca.

Los "Usuarios", son invitados a abordar sus motos Lightcycle en la Estación de Sincronización para un viaje increíble lleno de emoción

La historia de TRON Lightcycle / Run da inicio justo después de “TRON: Legacy”, donde el hijo de Kevin, Sam Flynn, abrió una segunda puerta de entrada a un reino digital llamado Grid. El primero de estos portales que Sam creo, se encuentra en Shanghai Disneyland con el original Tron Lightcycle Power Run.

La experiencia de TRON comienza antes de que los visitantes aborden los vehículos Lightcycle. Después de pasar por debajo de la deslumbrante cubierta de la atracción, ingresarán a un Digitalizador para obtener otro poderoso avance de lo que les espera una vez que se unan al juego. Luego, abordarán sus motos Lightcycle en la Estación de Sincronización. Lanzarse en la Red es una experiencia inolvidable para los Usuarios, con potentes motos Lightcycles que forman un arco elegante debajo de la imponente cubierta de la atracción y se adentran en un misterioso mundo de juegos de luz, sonido y velocidad. La misión: Correr a través de ocho Portales de Energía para derrotar al amenazante grupo de Programas conocido como equipo Naranja.

Minnie y Mickey nos invitan a viajar con ellos a bordo de Disney Cruise Line

Disney Cruise Line

El tercer evento memorable que ofrece Disney Destinations es el Disney Cruise Line. En un cálido día de verano de julio de 1998, el crucero Disney Magic se embarcó en su gran viaje inaugural, presentando al mundo una nueva forma de vacacionar en alta mar, donde las familias se adentran en las mágicas historias de Disney, con deslumbrante entretenimiento e incomparable hospitalidad.

Durante 25 años, Disney Cruise Line se ha caracterizado por brindar a sus huéspedes increíbles experiencias a través de destinos globales y crear recuerdos inolvidables a bordo de una flota de barcos encantadores y únicos en su tipo. En 2023, una nueva ola de magia se desplegará en alta mar cuando Disney Cruise Line celebre su 25° aniversario, trayendo consigo entretenimiento y mercancía especiales en determinados cruceros de verano. Los huéspedes están invitados a ser parte de la celebración “Silver Anniversary at Sea” que se llevará a cabo a bordo de los cinco barcos de Disney Cruise Line, desde mayo hasta septiembre de 2023.

Aventuras, sorpresas y más es lo que proponen los cruceros Disney durante todo el viaje

“Durante dos décadas y media, Disney Cruise Line ha construido un incomparable legado creando recuerdos inolvidables para familias de todo el mundo”, comentó Sharon Siskie, Vicepresidenta Senior y Directora General de Disney Cruise Line. Y agregó: “Desde luego, en el corazón de esta celebración de aniversario, están nuestros dedicados miembros del elenco y la tripulación, que continuamente ofrecen un servicio legendario y crean magia para nuestros huéspedes. Nos encanta que, desde los miembros de nuestro Castaway Club hasta quienes navegan con nosotros por primera vez, los huéspedes de todas las edades nos acompañen a formar parte de las mágicas festividades por nuestro aniversario durante este verano”.

Los huéspedes disfrutarán de nuevo entretenimiento, llamativa decoración, artículos fantásticos, además de muchas otras sorpresas, imbuidas con el espíritu mágico de este evento único. La Capitana Minnie Mouse, el Capitán Mickey Mouse y sus amigos, lucirán nuevos y deslumbrantes trajes para celebrar la ocasión. Sus looks coordinados son diseños que asemejan las olas del mar con telas brillantes de varios tonos y diseños arremolinados. Los huéspedes podrán a sus personajes preferidos luciendo sus atuendos festivos de manera exclusiva durante los cruceros de la celebración “Silver Anniversary at Sea”, con la colección “Shimmering Seas”, una línea de artículos exclusivos con un nuevo color distintivo inspirado en el mágico reflejo del sol en las aguas turquesas.

Los personajes más entrañables se dan cita a bordo

Disney Cruise Line presentará una nueva canción, que será el soundtrack de la celebración y entrelaza nostálgicos recuerdos vacacionales. La celebración incluye nuevo entretenimiento, actividades familiares y deslumbrantes experiencias nocturnas creadas exclusivamente para el aniversario. A lo largo de su viaje, los huéspedes descubrirán creaciones culinarias temáticas, desde postres extravagantes hasta cócteles artesanales y mucho más.

Los cruceros que forman parte de la celebración “Silver Anniversary at Sea” navegarán a las Bahamas, el Caribe, Europa y Alaska durante el verano de 2023.

-Saliendo de Miami del 24 de mayo al 4 de septiembre, el Disney Magic visitará destinos en las Bahamas y el Caribe, incluida la isla privada de Disney, Castaway Cay.

-El Disney Wonder partirá de Vancouver en Canadá, para realizar viajes por Alaska, del 15 de mayo al 11 de septiembre con escalas en Juneau, Skagway y Ketchikan, entre otros.

Los cruceros de Disney Cruise Line tienen una amplia oferta de atractivos viajes

-Del 7 de mayo al 17 de septiembre, el Disney Dream navegará itinerarios transatlánticos y europeos, incluyendo el Mediterráneo, el norte de Europa y las Islas Griegas.

-El Disney Fantasy zarpará de Puerto Cañaveral en Florida, del 6 de mayo al 2 de septiembre, para recorrer el Caribe Oriental y Occidental; cada itinerario incluye un día en Castaway Cay.

-Disney Wish, el barco más nuevo de Disney Cruise Line, zarpará desde Puerto Cañaveral hacia Nassau, Bahamas y Castaway Cay del 1 de mayo al 8 de septiembre.

Infobae con Mickey y Minnie en la presentación de Disney Destinations, en Buenos Aires

Fotos Disney

