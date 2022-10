Los mejores ejercicios para combatir la celulitis

Existen múltiples opciones para tratarla y, aunque no siempre se puede eliminar, sí es posible aminorarla recurriendo a algunos tratamientos químicos supervisados por un especialista. También es posible hacer cambios en la rutina como adaptar una rutina de ejercicios, realizarse masajes y utilizar cremas especiales (Getty Images)

¿Es posible evitar, o reducir, la celulitis? Esta pregunta, que seguro que alguna vez te cruzó la mente, tiene una respuesta afirmativa. Aunque una vez que aparece es complicado deshacernos de ella, unos buenos hábitos de alimentación y de vida pueden prevenir la aparición de la temida celulitis, o mejorarla.

La celulitis, también conocida como “piel de naranja”, es una de las afecciones más comunes de la piel. Aunque no se considera un problema grave para la salud física, puede deberse a la grasa acumulada, lo que genera incomodidad estética para algunas personas.

Esta afección provoca la aparición de protuberancias y hoyuelos en los muslos, las caderas, los glúteos y el abdomen, la cual prevalece más en las mujeres que en los hombres, según la Clínica Mayo, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica.

Sin una buena alimentación, el ejercicio no tendrá el efecto esperado (Getty Images)

Se forma por una sobreproducción hormonal que hace que las células adiposas dejen de funcionar correctamente. Al no poder realizar su función de drenaje correctamente, estas células se inflaman, aumentan de tamaño y se vuelven rígidas, lo que interfiere con la circulación de líquidos. Todo ello provoca la piel de naranja y la rigidez de dicha zona de la piel afectada.

A la hora de desencadenarse, son muchos los factores que confluyen. Según los especialistas, el disparador principal es la genética, una condición inevitable de eludir y modificar. A su vez hacen alusión a un desorden hormonal o bien al sedentarismo y la alimentación, pero a diferencia del punto anterior, a estas dos cuestiones se las puede intervenir.

El médico cirujano general y flebólogo Lucas Zurlo (MN 121.820) explicó en una entrevista con Infobae que “la celulitis es una condición que depende de la circulación linfática y venosa”. “Me animo a decir que todas las mujeres la tienen, aunque a veces no se vea, o como decimos los médicos sea subclínica”, sostuvo el experto, quien no gusta considerarla una patología “porque es parte de la evolución natural de la arquitectura de los tejidos en la mujer. Que no les guste, es otra cosa, pero es normal y natural”.

La celulitis es prevenible, y la forma de conseguirlo consiste en modificar algunos hábitos de vida para corregir este problema (Getty Images)

Según datos de Europa Press, entre un 90 y 98% de las mujeres padece este fenómeno en alguna etapa de su vida. Y frente a esta situación, el ejercicio físico se convirtió en uno de los indiscutidos aliados, una alternativa que colabora en el proceso de reafirmar la piel y quemar la grasa que se acumula por debajo y que produce hoyuelos.

El desafío pasa por fortalecer o tonificar las piernas, especialmente los abductores, es decir, la parte alta e interna de las extremidades, tratándose de una de las zonas más afectadas por esta condición que suele mostrar sus primeras apariciones durante la adolescencia.

Francisco Ozores es profesor nacional de educación física y especialista en fitness, y consultado por este medio aseguró que “lo primero que hay que saber es que la celulitis puede eliminarse”. Y en ese sentido, enfatizó: “Lo que hay que lograr es reducir la adiposidad con dieta acorde y trabajo aeróbico de bajo impacto, como elíptico, caminata, bicicleta, pero fundamentalmente tonificando e hipertrofiando de forma moderada los músculos de la zona a modificar, para que una vez reducida la grasa, debajo haya un músculo firme que dé forma y dureza donde adherirse la piel”.

Los mejores ejercicios para combatirla

El puente de glúteos es un ejercicio con el que se trabajan los glúteos y la parte trasera de las piernas; también ayuda a fortalecer toda la musculatura del tronco

1. Estocadas

Dar un paso atrás y bajar alineando rodilla con tobillo. Volver y cambiar de pierna. Mantener la espalda recta.

2. Sentadillas

Las sentadillas transforman el cuerpo, literalmente. Para hacerlas correctamente, los expertos aconsejan separar los pies un poco más del ancho de la cadera, con las puntas de los pies ligeramente hacia fuera. Y al bajar, llevar el peso hacia los talones.

3. Burpees

De pie, agacharse para ir la posición de flexiones con un par de pasos o un salto. Hacer una flexión y volver con un par de pasos o un salto. Al ponerse de pie también saltar. Está considerado uno de los 12 ejercicios que queman más grasas y adelgazan.

La mayoría de las mujeres con celulitis suele presentar la piel de naranja por primera vez en su pubertad. Aparte de su apariencia, esta parte de la piel suele tener un tacto rugoso, y al presionar con los dedos la marca se queda visible (Getty Images)

4. Jumping jacks

Saltar abriendo cerrando las piernas y los brazos. Al caer flexionar las piernas con los pies hacia fuera. Incluir este ejercicio en la rutina deportiva para acelerar el metabolismo.

5. Patada de glúteo atrás

Colocarse una tobillera en cada pierna y en cuadrupedia, flexionar una pierna y subir y bajar. También puede realizarse con una estirada o ubicándose de manera lateral.

6. Puente de glúteos sobre base inestable

Boca arriba, colocar los pies bajo las rodillas y subir la cadera activando el glúteo. Puede hacerse apoyando los pies sobre un fitball o bosu.

