Premios Flor: cuándo se realiza la entrega del galardón que reconoce a las organizaciones que trabajan por la diversidad e inclusión social

En 2022, la Fundación FLOR cumple 10 años desde su fundación y lo celebra con la séptima edición de sus premios a la diversidad social

De la mano de la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables, este martes se entregarán los premios FLOR destinados a reconocer a grandes empresas, Pymes, ONGs y organismos públicos de Argentina y Latinoamérica. En el marco de su décimo aniversario, esta séptima edición volverá a distinguir a las organizaciones que trabajan por la diversidad social, la visibilidad de las buenas prácticas, y fomentar un diálogo más amplio y enriquecedor en los espacios de decisión.

Este año, la entrega de los premios se efectuará el 11 de octubre, a las 18:15, en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y volverá a galardonar a las organizaciones que trabajan por dos grandes objetivos: diversidad social para visibilizar las buenas prácticas y un diálogo más amplio y enriquecedor en los espacios de decisión.

El jurado de honor comprometido en definir quienes ostentan estos valores en esta nueva edición 2022 está conformado por: Ana Inés Álvarez (Directora Ejecutiva de Fundación AVON), Francisco Ortega (Senior Partner de McKinsey), Gala Díaz Langou (Directora Ejecutiva de CIPPEC), Iván de Pineda (personalidad destacada), Kurt Frieder (Presidente de Fundación Huésped), Laura Gaidulewicz (Directora de Binden), y Virginia Genovesi (Vocal de Fundación FLOR).

Andrea Grobocopatel, directora de la Fundación FLOR, resaltó el objetivo que tienen estos premios, ya que impulsan a descubrir el valor que aporta la diversidad

En diálogo con Infobae, Andrea Grobocopatel, directora de la Fundación, había señalado que este premio “nació como una manera de transmitir los aprendizajes. Vengo de una empresa de agricultura familiar, donde me di cuenta que el rol de las personas es diferente. Yo trabajaba mucho con mi padre y con mi hermano, y sentía que mi estilo de liderazgo era diferente”.

“Yo creía que no era buena líder, más que nada porque no tenía un estilo de liderazgo masculino. Cuando me hice cargo de los negocios de Paraguay, consultaba e intercambiaba ideas, y de esa forma me gustaba funcionar. Entonces, FLOR nació en 2012 para compartir esos aprendizajes desde mi visión de mujer y para compartir todos los temas que tienen que ver con empresas de familia”, dijo quien en 2018 fue cochair en el W20, un grupo de afinidad que trabaja en el marco del G20 para promover el empoderamiento económico de las mujeres y la equidad de género.

Es que la Fundación FLOR impulsa a las personas y a las organizaciones a descubrir el valor que aporta la diversidad, logrando este objetivo a través de actividades que promuevan la inserción de mujeres en posiciones de liderazgo, fomenten la inclusión laboral de personas con discapacidad y busquen el surgimiento de líderes responsables.

Andrea Grobocopatel junto al equipo de trabajo de los premios FLOR

Además, esta entidad busca “potenciar a personas con buenas ideas y promover instituciones sólidas y fuertes con buenas prácticas de gobierno, que gestionando la diversidad sean sustentables”, las cuales se concretan mediante “actividades, promoción de valores como la inclusión, la responsabilidad, generosidad y la solidaridad”, las cuales son “fuente de crecimiento, sustentabilidad, respeto y paz”.

“La Fundación FLOR tiene el Premio a la gestión de la diversidad. Un reconocimiento que entregamos a las organizaciones, empresas o instituciones que mejor gestionan la diversidad”, había señalado Grobocopatel a Infobae. Al tiempo que resaltó que estos espacios son analizados “por cuántas mujeres tienen en lugares de decisión, cuántas personas con discapacidad tienen trabajando, cuántas personas de vulnerabilidad incluyen (por ejemplo, recuperados de adicciones), cuántos distintos géneros tienen incorporados, entre otros puntos”.

Hasta el momento las Grandes Empresas que fueron reconocidas son: Johnson & Johnson (2021), Banco Santander (2020), SAP (2019), Arredo (2018), Accenture (2017) y Gire (2016).

Grobocopatel resaltó que estos premios promueven "valores como la inclusión, la responsabilidad, generosidad y la solidaridad”, las cuales son “fuente de crecimiento, sustentabilidad, respeto y paz”

En tanto, en la categoría ONGs, los premiados fueron: Fundación Visibilia (2021), Fundación Gran Chaco (2020), Fundación SIMAS (2019), Fundación Todavía es Tiempo (2018), Fundación Diagonal (2017) y Fundación Discar (2016).

Por su parte, en la categoría Pymes los galardonados son: Grupo Advance (2021), Viviendas Asistidas (2020), En Casa (2019), Zang, Bergel y Viñes Abogados (2018) y Veneta Rosario (2016).

Por último, los galardonados que se enmarcaron el la categoría LATAM son: Ecofem (2021), Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ingeniero Valentín Virasoro (2020), Museo de Arte Popular José Hernández (2019) por la categoría Sector Público; Banco BHD León (2021), Fundación Paraguaya (2021) y Grupo LILA (2020).

SEGUIR LEYENDO: