Desaprender: el desafío de revisar los conocimientos de cara al futuro profesional

Una vez que un profesional u organización comienza a confiar en los logros del pasado puede atascarse en pensamientos y prácticas obsoletas que ya no funcionan, debido al contexto, o debe dar un paso atrás y desaprender (Getty Images)

Proyectos funcionando, otros por iniciar y fundamentalmente mucha incertidumbre son los elementos que todos debemos considerar para poder tomar decisiones basadas en nuestros conocimientos, experiencias y habilidades y así alcanzar nuestros objetivos; pero ¿y si lo que aprendimos ya no sirve? ¿y si aquello en lo que fuimos buenos ya no es una ventaja o, en el extremo, se convierte en un ancla para nuestro éxito?

Hoy más que nunca la humildad de los líderes debe ser entrenada y puesta en juego en cada momento. Especialmente para aquellos que han tenido una carrera exitosa, a quienes la inGercia de la comodidad de aplicar sus conocimientos, habilidades y comportamientos que los trajeron a este presente brillante puede jugarles una mala pasada. Aunque existe una curva de aprendizaje para administrar cualquier negocio exitoso, una vez que un profesional u organización comienza a confiar en los logros del pasado pueden ocurrir dos situaciones: puede atascarse en pensamientos y prácticas obsoletas que ya no funcionan, debido al contexto, o debe dar un paso atrás y desaprender.

El desaprendizaje (unlearning) se puede impulsar a partir de alguna de estas tres situaciones: renunciar deliberadamente a una actividad o forma de hacer algo (algo que puede darse de forma gradual y consciente); abandonando de forma repentina e inesperada lo que hacemos (por un hecho externo e imprevisto); u olvidando o dejando de usar un conocimiento o habilidad (por falta de práctica o porque la realidad ya no lo requiere). Es posible que todos hayamos vivido un proceso de desaprendizaje en nuestras vidas, aunque no hayamos sido conscientes de ello. Sin embargo, la dinámica actual nos obliga de forma permanente y consciente a evaluar si lo que sabemos y las habilidades que tenemos siguen siendo útiles para nuestro desarrollo futuro. ¿Cuántos profesionales, modelos de negocios y empresas podrán subsistir sin desaprender lo que venían haciendo?

Desaprender es un proceso más arduo que el aprendizaje en sí. Aprender consiste en adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia; pero si este aprendizaje es simplemente aditivo, es decir, se suma a la base de conocimientos y experiencias que traíamos, podríamos estar edificando nuestras decisiones y acciones futuras sobre la base de cimientos construidos con materiales que se han debilitado o vuelto obsoleto. Debemos aprender a revisar nuestros conocimientos y a eliminar aquellos que son falsos o inútiles. Por ejemplo, programas mentales que hemos adquirido en el pasado, basados en miedos o frases que hemos internalizado, como “nunca vas a poder…” o “la última vez que trataste de hacerlo, fallaste”, u habilidades que han quedado inútiles porque surgió una nueva tecnología o forma de hacer las cosas que ya no requieren eso en lo que éramos valiosos y diferentes.

¿Qué hago mejor? (¿de qué habilidades y destrezas estoy más orgulloso?); ¿Dónde he tenido más éxito en el pasado? (Gettyimages)

Desaprender puede ser algo molesto o desagradable para la mayoría de las personas, ya que descubrir algo que creíamos saber que era falso, o aceptar que algo en lo que nos destacábamos hasta hoy es moneda común o ya no es valioso, duele (especialmente al ego). Por esto el proceso de unlearning nos demanda visión, apertura mental y humildad.

La doctora Carol Kinsey Goman, consultora, oradora y autora de “Stand out: How to Build Your Leadership Presence” (Destácate: Cómo desarrollar tu presencia de líder) comparte algunas preguntas que nos pueden ayudar en este proceso de unlearning: ¿Qué hago mejor? (¿de qué habilidades y destrezas estoy más orgulloso?); ¿Dónde he tenido más éxito en el pasado?; ¿Cuáles de mis actuales conocimientos, habilidades y actitudes me seguirán sirviendo en el futuro?; ¿Qué necesito desaprender? (¿qué habilidades se están volviendo obsoletas?; ¿Qué prácticas (actitudes, comportamientos, rutinas de trabajo, etc.) que me funcionaron en el pasado ya no serán válidas?); ¿Cómo el sentirme competente o exitoso me impide hacer las cosas de manera diferente? (¿dónde están las zonas de confort que más me resisto a abandonar?); ¿Qué nuevas habilidades, comportamientos y actitudes debo adoptar para seguir siendo valioso y relevante?

De ahora en adelante, más que buscar la acumulación permanente de conocimientos y experiencias debemos aprender a desarrollar la maestría del unlearning, desarrollando una nueva habilidad que nos permita revisar y eliminar viejos paradigmas del saber y hacer, para luego adquirir y transformar nuestra realidad.

Desaprender y reaprender

Barry O’Reilly, asesor, empresario, profesor en Singularity University y autor de “Desaprender: dejar atrás el éxito del pasado para lograr resultados extraordinarios” comparte una herramienta denominada “Unlearn canvas”, un modelo que busca organizar el proceso para ayudar a desaprender comportamientos y hábitos que impiden que las personas y las organizaciones avancen, para luego a reaprender nuevas habilidades, estrategias e innovaciones. He utilizado esta herramienta simple y práctica como parte del inventario de modelos para transformar organizaciones y ha sido excelente para ayudar a romper viejos paradigmas y reconstruir realidades. Un tablero en el que cada persona puede pegar su papelito, siguiendo un proceso guiado que no solo permite organizar las preguntas propuestas anteriormente, sino que también nos invita a identificar la brecha de conocimientos y habilidades que debemos superar.

Siguiendo la secuencia de pasos 1 a 4, cada persona u organización podrá ir desarmando viejos paradigmas para analizar cuantos de esos conocimientos y experiencias les servirán de ahora en más . Luego, en los pasos 5 y 6, se inicia el proceso de reflexión sobre el reaprendizaje y se diseña el llamado a la acción para transformar nuestra realidad. La riqueza está en iterar el proceso a medida que se va avanzando con pequeños pasos, como forma de entrenamiento, y así romper con viejos hábitos y formas de pensar, abriéndonos a nuevas ideas y perspectivas mientras vamos logrando resultados diferentes.

Especialmente en un mundo que evoluciona tan rápido, en donde surgen cada vez nuevas tecnologías y modelos, adonde la realidad digital rompe las barreras culturales, geográficas y temporales, los buenos líderes son aquellos que saben que necesitan aprender continuamente; pero los líderes excepcionales son los que saben cuándo desaprender el pasado para poder tener éxito en el futuro.

*Diego Pasjalidis es ingeniero especialista en estrategias, innovación y transformación digital, autor del libro Inspiración Extrema, Head of Innovation & Digital de Stefanini Argentina y conferencista. Miembro de la Comisión Directiva del Buenos Aires Tech Cluster.

SEGUIR LEYENDO