Elon Musk: las 6 claves de la filosofía de vida de uno de los hombres más rico del mundo

¿Cuál es la diferencia entre Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page y Larry Ellison? Es el único de ellos que ha sido capaz de crear más de una empresa de megaéxito. En cambio, Gates lo hizo sólo con Microsoft, Zuckerberg con Facebook, Page con Google y Ellison con Oracle. En tanto, sí hallaría una conexión en este aspecto con Steve Jobs, que fue capaz de crear dos compañías exitosas de áreas diferentes: Apple y luego Pixar, y Jeff Bezos, que hizo lo propio con Amazon y Blue Origin.

Un punto que diferencia a los 6 de Musk es que poseen amplios conocimientos en un solo campo, en cambio el sudafricano, como una suerte de nuevo hombre del Renacimiento, domina varios tipos de conocimientos. Esto le ha permitido fundar empresas tan disímiles.

Elon Musk creó cuatro de las empresas que están construyendo el futuro. PayPal, que vendió en 2002, Tesla, Hyperloop, The Boring Company, Solar City, Neuralink, OpenAI y Space X, dedicadas a actividades diferentes, aunque todas disruptivas, ya que generaron cambios radicales en sus respectivos sectores.

Forbes y Bloomberg lo ubican alternativamente como el hombre más rico del mundo, en un ranking que disputa con Bezos. Pero ese puesto pudo haberse visto en cuestión cuando el papel de la empresa productora de vehículos eléctricos llegó a desplomarse 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado ayer. La causa de la baja fue que el CEO publicó en Twitter el sábado último una encuesta en la que consultaba a los usuarios red social qué hacer con el 10% de sus tenencias de acciones de Tesla.

Musk nació en Pretoria, Sudáfrica en 1971 y dio sus primeros pasos en su carrera como empresario en 1992. Ese año fundó junto a su hermano, Kimbal Musk, Zip2, una plataforma de periódicos en línea, que vendió en 1999 por 300 millones de dólares a la empresa Compaq: Luego creó un banco en línea, X.com que se convertiría en Paypal.

De distintos reportajes que ha concedido se pueden distinguir seis puntos de su filosofía de vida que se destacan:

1- El dinero no es (demasiado) importante

Musk ha brindado entrevistas en las que asegura desconocer cuánto dinero tiene y algunos dicen que hay que creerle. Afirma que la riqueza no es lo que lo motiva , aunque asegura que no tiene nada en contra de quienes van detrás de ella “si se hace de una manera ética”.

Su fortuna está calculada en 336.000 millones de dólares y alterna con Bezos el ser considerado el hombre más rico del mundo, con un patrimonio que supera incluso al de muchos países. Es una cifra que parece no decirle mucho al propio Musk ya que aseguró varias veces que la gastaría con tal de llevar a cabo su sueño de instalar una colonia de seres humanos en Marte.

2- Hacerle caso a las pasiones

Musk desborda pasión en todo lo que hace. Si quieres tener éxito, dijo alguna vez, “quieres que las cosas en el futuro mejoren. Quieres cosas nuevas y emocionantes que mejoren la vida de todos”. Con ese objetivo fundó SpaceX, para complementar el deficitario programa espacial de Estados Unidos. “Esperaba que avanzáramos más allá de la Tierra, y que lleváramos a una persona a Marte, tuviéramos una base en la Luna y tuviéramos vuelos muy frecuentes a la órbita lunar”, dijo en 2014, pero como nada de eso ha sucedido (hasta ahora) se puso manos a la obra y creó Mision Mars Oasis, un emprendimiento destinado a crear un invernadero en Marte. Quería convencer al gobierno de EEUU para que aumentara el presupuesto destinado a la NASA. De esa idea surgió SpaceX y con esa compañía sigue trabajando para crear colonias de personas fuera del planeta Tierra.

3- Piensa en grande

Musk, justamente, se ha caracterizado siempre por la audacia de sus proyectos . Sigue luchando con Tesla por revolucionar la industria automotriz, no abandona su idea del llegar a Marte, trabaja para construir trenes súpersónicos en túneles de vacío, en integrar la inteligencia artificial al cerebro de las personas y cambiar para siempre las industrias de energía con la generación solar y de baterías. Está claro que, como indica su propia biografía, era un devorador de novelas de ciencia ficción. Él mismo ha dicho que se inspiró en libros y películas que leyó y vio de chico en Sudáfrica. “Si eres el CEO de una gran empresa y tu objetivo es algo que sea una pequeña mejora, y lleva más tiempo de lo esperado o no funciona tan bien, entonces nadie te culpará”, en ese caso siempre se puede echar la culpa a otros, pero nunca te centrarás en “las cosas realmente importantes”, como ocurre cuando piensas en grande.

4- Correr riesgos y no morir en el intento

Es obvio que lo ha hecho toda su vida. En 2002 vendió sus acciones de las dos primeras empresas que fundó, una guía de la ciudad en Internet llamada Zip2 y la empresa de pagos en línea PayPal. Acababa de cumplir los 30 años y tenía casi 200 millones de dólares en el banco. Su plan era reinvertir la mitad de su fortuna en los negocios y quedarse con la otra mitad, pero sus nuevas empresas se enfrentaron a todo tipo de problemas desde el principio.

Por ejemplo, más cercano en el tiempo, los primeros tres lanzamientos de SpaceX fueron un fracaso. Además, Tesla tuvo grandes problemas de producción, en la cadena de suministro y hasta de diseño. Entonces llegó la crisis financiera de 2008 y Musk se vio entre la espada y la pared. “Podía quedarme con el dinero y las empresas definitivamente morirían, o invertir lo que me quedaba y tal vez hubiera una oportunidad”, dijo en una entrevista con la BBC. Decidió no darse por vencido, pero la pasó tan mal que tuvo que pedirle dinero prestado a sus amigos para sus gastos personales. El final del cuento ya se sabe...es el hombre más rico del mundo actualmente.

5- No prestar atención a las críticas

Musk ha sido enormemente criticado. Muchos lo consideran un arrogante porque no ha dado el brazo a torcer aún cuando sus empresas no daban beneficios. Tesla, por ejemplo, no los dio hasta hace muy poco tiempo, algo que ha hecho que muchos inversores lo evitaran. Sin embargo, tal y como explicaba en una entrevista en 2014, Elon Musk se ve como un hombre que juzga el éxito en función de los problemas importantes que ha resuelto, no de cuánto dinero ha ganado. Su clave ha sido no escuchar a los críticos.

6- Divertirse

Musk es un adicto al trabajo. Se enorgullece en relatar que trabaja 120 horas a la semana para mantener la producción del Tesla Model 3 en el buen camino . Simplemente es que su trabajo lo divierte. Sigue adelante con su idea de revolucionar la industria del automóvil. Hasta ahora sus modelos son muy costosos, pero Musk afirmó que Tesla tendrá un auto “convincente” de 25.000 dólares en tres años (los actuales cuestan el doble) y que muy pronto todos los coches nuevos de la compañía serían completamente autónomos.

En su otra gran afición, que es la exploración espacial, la actitud es la misma: en diciembre pasado, cuando SpaceX probó su vehículo de lanzamiento Starship, que espera que lleve a los primeros humanos a Marte, Musk ni siquiera se preocupó cuando el cohete gigante explotó al estrellarse seis minutos después del despegue. Calificó la prueba como un éxito “asombroso”, a pesar de que probablemente le haya hechos perder varios millones de dólares.

