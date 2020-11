“Mi hogar 5 estrellas”: cómo vivir las vacaciones entre cuatro lujosas paredes sin salir de casa

Cómo imitar el lujo de los grandes hoteles sin salir de casa (Shutterstock)

Según una reciente estadística surgida de un informe de la plataforma de turismo online Booking, el 52% de los argentinos evitará viajar en temporada alta. Lo que hace pensar que esta temporada verá a muchas personas quedándose en casa. Sea por temores, por condiciones propias de la enfermedad, por temas presupuestarios o dificultades de alternativas posibles, por falta de acuerdo familiar, pero las ganas de viajar no faltan.

Las personas llevan mucho tiempo puertas adentro, de modo que habrá que darle una limpiada de cara a la casa y convertirla en un viaje vacacional sin salir de ella. Inspirarse en los que saben y, a la par, sacar ideas de emprendedores que lo hacen bien al alcance de la mano. Una manera que genera una reversión en el propio espacio geográfico que se habita. Un sueño de viaje para llevar a casa.

Desayuno en la cama

Baccarat

Un espíritu de fantasía, ritmo y rituales guarda el murmullo del lujoso Grand Salon, con sus tonos platino y champán, desde el desayuno; cuando, en un alarde de coquetería se despliega en el hotel Baccarat de Manhattan. Sobre mesas de mármol se recuesta la repostería francesa más lujosa de Nueva York. Hay oferta de productos saludables, pero el surtido de carbohidratos sobre bandejas de cristal de Baccarat permite elegir las piezas con menos culpa. El cannelé, crujiente por fuera y jugoso por dentro, típico de Burdeos es perfecto para comenzar la mañana, pero las piezas espolvoreadas con azúcar impalpable dejan sin aire.

Para seguirle el paso se puede recurrir a un fondo de armario gastronómico francés que en Buenos Aires es palabras mayores. Cocu Boulangerie fue el espacio que hizo cuña en la moda culinaria. Una panadería de cocina francesa con énfasis en la pastelería y la elaboración de panes. Ofrecen platos frescos, sándwiches, tartas y sopas, o el típico Croque Monsieur. Sus eclairs de dulce de leche y chocolate son un paseo por Monmatre. La creme brulee se saborea en francés y los macarons son un viaje sin pasaje de regreso.

Una experiencia mística

Inkaterra

Hallarse con cierta conexión con la tierra puede provenir de ponerle perspectiva a nuestro tiempo. Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel es sin dudas el mejor de su tipo de la región. Es un íntimo pueblo andino con colinas escalonadas, cascadas, caminos de piedra y 83 casitas de adobe encaladas escondidas en el bosque nuboso.

El sólo paisaje trasporta al viajero a una reconexión consigo mismo. En el hotel, sustentable por dónde se lo mire, se combina la armonización clásica con un enfoque andino místico. Los productos naturales se derivan de extractos botánicos locales (menta, eucalipto y orquídeas), proporcionando una agradable experiencia espiritual, sensual y relajante. Sus piletas de aguas naturales al aire libre, y su cabaña de inspiración inca, donde una especie de ahumado para la salud tiene lugar deja al viajero con un impacto de por vida.

Este reencuentro con lo natural recreado en casa llega de la mano de la experiencia. The Candle Shop cuenta con la posibilidad de crear clima con sus candelabros y faroles que sostengan el arder de velas con fragancias naturales, en concordancia con aromatizadores y difusores. La nueva estrella es el difusor USB para el manejo del estrés, un valor que vendrá de maravillas este verano.

Otra posibilidad natural y sustentable es la de Aomi Home Deco que propone una serie de aromatizantes que incluyen los destinados a telas, al ambiente y una multifuncional que incluye alcohol 70% e higiene personal con dispensers para dejar espacios con ese look tan típico de amenities de hotel.

Bajo el sol de Toscana

Dos ventanales enormes y terraza propia que da al bosque de los geranios que caen por la colina desde la que Leonardo Da Vinci probó su primer experimento aéreo. Qué más se puede pedir si se visita Florencia. Desde la altura en la que se ubica Belmond Villa San Michele el jardin al frente, con un frontispicio que se le adjudica a Miguel Ángel, permite ver, sentado en el pasto, toda la ciudad de Florencia. Este hotel de no muchas habitaciones, es un secreto guardado por años refugiado entre las laderas de Fiesole donde monjes medievales construyeron su monasterio. Enclavado por exuberantes bosques y jardines en terrazas, deja vislumbrar incluso a las colinas de Chianti, más allá de la ciudad.

Es en ese jardín donde la experiencia gastronómica del mediodía es el picnic, se huelen los aromas frescos del corazón de la campiña toscana. Llevar a casa esa idea de picnic, puede tener algunas adaptaciones, Por ejemplo con la idea de The Burger Experience. Llevan a domicilio, con todo lo necesario, incluidas las instrucciones, para darle forma allí mismo. Una diversión extra para que comer la hamburguesa, además de sabor, deje gustito a chef. En la carta tradicional se encuentran la Cheeseburguer, Blue cheese y Cordero con algo de inspiración italiana en los quesos y el procciuto.

En tanto Tota’s Burger -una idea de jóvenes emprendedores y fanas de la cocina- se puso al hombro el fanatismo nacional y armaron una propuesta para que los amantes de este plato lo degusten sin límite, con hambuguesas de bife de chorizo para ser resueltas en casa, con todos los recursos disponibles en una caja: salsas, panes, carne, aderezos y otros ingredientes para sumarles compañía.. Hay versión veggie.

Y si se quiere escalar al top of the top de Michelines, un take away o delivery de Carne de Mauro Colagreco, nuestro mejor chef del planeta, propone un lujo accesible tomando en cuenta su calidad y sus métodos de producción. Respeta los pilares de la gastronomía sustentable es Empresa B certificada, primera cadena de hamburguesas del mundo en obtener esta certificación. Carne de animales de pastura, vegetales orgánicos, todos los panes y la mayoría de quesos artesanales, usan sólo productos de estación... es decir: un sueño de pan brioche artesanal, bollado a mano. carne de pastura de metro y medio de alto, huevos de gallinas de granja, tomate, lechuga y cebolla orgánicos de huertas locales... y ese aire de sentirse internacional.

Atrapar el sol

The Russie

Verdadera luminaria romana entre la Piazza del Popolo y la Plaza de España, reúne lo clásico y lo cosmopolita. Se trata del Hotel de Russie, el espacio favorito de artistas y escritores, estrellas y políticos, sitio que fue apodado “paraíso en la tierra” por el poeta francés Jean Cocteau en 1917. Tal vez su mayor joya es su jardín secreto en diferentes alturas, con rosales, naranjos y pinos de años, y una pequeña cascada que fluye entre tres ninfas, ideal para escribir bajo sus sombras. Fue realizado por el paisajista más famoso de Roma, Giuseppe Valadier y acaba de terminarse la puesta en valor por parte del arquitecto Pietro Paolo Lateano. “Paredes rosadas y rojas, balaustradas de travertino y columnas de piedra que se desmoronan y marcan la ruta de las sinuosas escaleras, los tonos y pigmentaciones de estos materiales se mezclan maravillosamente con la vegetación circundante”, afirma el restaurador.

FbkCamuflaje

Para intentar llevar a casa algo de esa belleza es posible crear un pequeño paraíso. Puede ser en la ventana, el balcón francés, el que permite poner una silla para el mate, el gran balcón, el patio del fondo o el pedacito de pasto en el frente, la terraza o el jardín... Cualquier tamaño puede aportar relax. En Humus se inspiraron en el color. Busca compartir el entusiasmo para recuperar conexión con lo natural, desarrollar la paciencia y el cuidado que requiere cada planta en crecer y madurar. Tienen aquello que uno necesita para armar el espacio que se pueda. Y la sombra la puede aportar la tendencia de las redes de camuflaje que son lo que se viene, sea como cortina, toldo, galería, separación de espacios, jardín, balcón o techo. FBKCamuflaje ofrece localmente una alternativa que se marca como lo más nuevo al aire libre porque deja pasar la luz, sin tapar totalmente el efecto del verano soleado, pero protegiendo de las temperaturas y de los rayos directos. Estética, ignífuga, en diferentes densidades y para colocar en cualquier pequeño o gran espacio que desee convertirse en el sitio al exterior para vivir la temporada.

Verdi en casa

El arte, el diseño y las celebridades se han cruzado en sus interiores desde el mismo momento de su apertura. Situado en el corazón de la ciudad, a pocos pasos del barrio financiero, del Teatro de la Scala, del Cuadrilátero de la moda y del la catedral de Milán, el Grand Hotel et de Milan con sus bares y restaurantes enclaves gourmets de la ciudad, se ha convertido en el centro de la vida cultural de la ciudad. Rico en atmósfera, prodigioso en huellas dejadas por ilustres personajes cuyo nombre está escrito en la historia, fue inaugurado en el 1863.

Entre los tantos huéspedes ilustres que lo frecuentaron se destaca Giuseppe Verdi, quien eligió el “Milan” (así se lo conoce, a secas, sin más), y vivió en él por muchos años. Fue su figura quien vinculó inexorablemente la vida del hotel con la de la Opera.

Teatro Ciego

Es casi imposible visitar la ciudad sin pisar La Scala, sea en una visita guiada, apenas llegando al hall para admirar sus candelabros o, ya con audacia, asistir a un espectáculo en la que se considera la mejor sala del mundo. Desde casa, esto tiene sus limitaciones. Aunque las muchas óperas del mundo han dispuesto espectáculos al estilo streaming, hay algunas posibilidades más intensas. Teatro Ciego es una compañía de experta en contar historias en absoluta oscuridad. Crearon una experiencia box gourmet que permite llevar el Teatro Ciego a casa para adultos y para niños. Se compra la experiencia en el fin de semana para las personas que se quieran y llegará una caja por persona para disfrutar de una obra sonora en 360 grados y un menú de 7 pasos con bebida con o sin alcohol.

Five o’clock tea

Ritz

Con la corona a cuestas, el emblemático The Ritz data de 1906. Enclavado en Mayfair es el sinónimo de realeza. Su estilo Luis XVI puede alcanzar ribetes impensados, como suites con piano de cola, mayordomo o transporte de lujo al aeropuerto. Sigue siendo uno de los hoteles más emblemáticos del mundo y con buena razón. Es furor entre los instagramers, el jet set y la fashion industry. El vestíbulo deja boquiabierto con sólo pisar su alfombra que parece elevarse hasta las nubes. Es lo suficientemente clásico como para no perder su historia, pero una vanguardia amigable que lo mantiene vigente como a ningún otro.

Si hay una tradición en la que lleva la bandera es el té de la tarde en su Palm Court. Una selección de sándwiches finamente cortados, pastelería recién horneada y 18 tipos diferentes de té de hojas sueltas para elegir, como el único hotel en el Reino Unido que tiene un Tea Sommelier certificado, Giandomenico Scanu, que viaja por todo el mundo a varias plantaciones de té para obtener maravillosos blends.

Ponerse a la altura en casa requiere algo más que un blend. Romi Rubi creó Coucheate donde los pasos tienen que ver con el autoconocimieto. “De chica me crie tomando el té a todas horas -cuenta- y ella me aseguraba que cualquier cosa que pasara, sea un momento alegre o triste con un buen té, encontrabas la calma para pensar, ver con otra perspectiva las cosas y desde allí poder tomar una decisión”.

Siempre le quedo el té rebotando dentro de la imaginación. Logró formarse en la disciplica que le abrió un mundo maravilloso lleno de colores, sabores, aromas y texturas. La primera línea fue Victoria. Cada uno de sus blends, están especialmente creados y diseñados para un momento de la vida. Detrás de cada nombre hay escondida una historia, donde una mujer sirvió de musa inspiradora.

Hay una ruta espiritual que requiere de contemplación, silencio mental, comunión con el sabor y los objetos, un proceso en las antípodas de la asociación industrial de ese término. La más famosa ceremonia del té es la que se practica en Japón, donde un GPS emocional crea paradas como en un via crucis de placer de origen budista-zen encaminado a conseguir un cierto autoconocimiento y aprendizaje en el mundo espiritual. De hecho, su nombre en idioma original significa “camino del té”.

Que te dejes llevar

Atacama Awasi

El diseño de Awasi Atacama, en el desierto más famoso de Chile, se inspira en las ruinas preincas cercanas. Adobe, piedra, paja y madera de cactus. Las villas incluyen patio privado, ducha al aire libre, cómodos sillones y mantas de alpaca. Pero más allá de la belleza de estar dentro, la experiencia es exclusiva: incluye chofer y 4x4 para armar la estadía a la medida del viajero con todo lo que la naturaleza del sitio propone. Los planetas, las estrellas, la luna y el diapasón de los satélites en su andar continuo y cadencioso pintan un fondo con trazo seguro pero artesanal. Geisers, ojos de agua, desierto, salar, montañas, leyendas... lo más valioso es el recorrido interminable que promete un sitio que pareciera, a priori, ser sólo arena y sequía.

¿Cómo irse de excursión sin moverse de casa inspirándose en ese trayecto inquieto? Viajeros CONsentidos es una idea que delineó la agencia de viajes rosarina Kamchatka para irse de tour de otro modo. Crearon una cita con su “audiencia” para que todos los domingos s las 20.30 se emprenda un recorrido virtual a diferentes destinos. Se vincularon con Grupo Aria, empresa gastronómica que diseña un a degustación acorde al viaje de la semana y se encarga de la logística de los envíos. Sus “pasajeros” se contactan por una plataforma online que les permite llevarlos de viaje de manera virtual, en una charla distendida, divertida e interactiva en manos de especialistas en el destino. Nuestro objetivo es hacerlos viajar con los sentidos. Ya pasaron 22 domingos y visitaron por una hora y media cada vez sitios como Tailandia, Grecia, Turquía, Marruecos, España, México, Italia, Japón, Patagonia Argentina y Noroeste Argentino, entre otros. Al finalizar el encuentro, reciben la presentación y las recetas del menú que degustaron.

La experiencia gourmand

Duques

Los duques de Granada de Ega y Villahermosa, antiguos propietarios del llamado Gran Meliá Palacio de los Duques componían una familia de coleccionistas de arte que ejerció el mecenazgo intelectual del siglo XIX en la ciudad. Su pasión por la pintura de Velázquez, uno de cuyos óleos donaron al Museo del Prado.

Su jardín histórico de 1000 m² está lleno de vida y es único en el corazón de Madrid, un remanso de paz con zonas verdes y excepcionales propuestas gastronómicas. Dos Cielos Madrid es la apuesta madrileña de los legendarios jóvenes Sergio y Javier Torres (1970, Barcelona) que forman un tándem único en el mundo. Hablar de cocina de recuerdos es hablar de la abuela Catalina, eterna fuente de inspiración de los Torres. Con ella descubrieron los mercados, entendieron el valor del producto de temporada y del contacto con el productor, aprendieron a tratar el producto con mimo, a respetarlo y entendieron que la cocina de siempre es una cocina de tiempo. Caldos de largas horas, limpios y desgrasados, nutren de sabor sus creaciones remitiéndonos siempre a una cocina en la que están muy presentes los platos de cuchara de su abuela Catalina. Una experiencia que no se limita al sabor, sino que se conjuga en perfecta armonía con la arquitectura, la vajilla y la agilidad perfecta del personal.

Llevar a casa ese cielo requiere de un conjunto de condiciones que no se limitan a la buena cocina. Buenos Aires Downtown Experiences creó BADE Box, una caja a modo de boarding pass hacia la gestión inteligente de la curiosidad gastronómica. Idearon una serie de variantes que llegan en una caja de esas que dan ganas de guardar luego de comer el interior. Una versión (Master) propone variedad de quesos con algunas opciones de maridajes seductores. 3×3 = 10 contiene todo lo que debe tener una picada de viernes y un poco más.

Buenos Aires Box se acuna en los inmigrantes que trajeron sueños y recetas. Hicieron quesos y fiambres, en una tierra nueva, con productos únicos. La Selección FQ asegura que Louis Amstrong cantaría “heaven, I’m in heaven…”. La Box Top, más que contarte que lo que contiene es una síntesis de jabalí ahumado, salame ahumado y con hierbas, leberwürst con trufas y ahumado, con una curaduría de quesos. Finalmente la opción Selección Q está trabajada de la mano de un maestro de charcuterie que seleccionó 13 quesos para viajar.

Desayuno en Tiffanys

Four Seasons New York

Un hotel de cinco estrellas en Nueva York, un hito de decoración moderna diseñado por el famoso arquitecto IM Pei, ubicado en donde se apilan los afortunados exitosos en la dirección más prestigiosa de la ciudad entre Park Avenue y Madison Avenue, a solo unos pasos de las tiendas de Central Park y con suites llenas de sol, algunas de las más grandes de Manhattan. El Four Seasons Nueva York ofrece inigualables vistas de la ciudad y el parque, sumergiéndose en una curiosa serenidad en lo alto del emocionante torbellino de Manhattan. Su estilo tan neoyorkino en el frente y con su techo inspirado en la corona de Mrs. Liberty cobijan uno de los mejores sitios desde donde conocer o redescubrir la ciudad.

¿Cómo resistirse estando allí, a un paso de Bloomindale’s, Macy’s o Saks? Aunque los clicks sean una posibilidad para la compra internacional, otro estudio de Booking asegura que el 82% de los argentinos quieren apoyar a la industria en su recuperación. De modo que salir de tour de compras digital es una interesante propuesta para visitar tiendas desde casa, pero se puede apostar a proyectos locales. Nada mejor para ello que Catálogo Emprendedor con más de 500 marcas en ese espacio virtual. En todos los casos los negocios son encabezados, al menos en parte, por mujeres y todos ellos son de caracter artesanal, de modo que a exclusividad está garantizada.

Irse on the rocks

(Shutterstock)

The Balmoral de Edimburgo, Escocia, perteneciente a la cadena Rocco Forte Hotel, lanzó The Curfew Club, una serie de experiencias después de las 10 de la noche, destinadas a contener la tendencia de los amantes de la vida nocturna de la ciudad que se trasladan por los bares para satisfacer sus los antojos de la vida nocturna de Edimburgo. Para los amantes del whisky, se ha curdo una selección de la colección del bar Scotch de más de 500 whiskies de malta y se sirven directamente en la habitación. El Whisky Ambassador del hotel comparte un poco de historia, guiando a los huéspedes a través de las notas de degustación de cada uno en su experiencia virtual. Los huéspedes pueden probar la mixología y crear sus propios cócteles. Se proporcionará una selección de cristalería, coctelera Boston e ingredientes, por lo que, ya sea solo o con hielo, los turistas locales pueden ser creativos y mezclar sus propios cócteles hasta altas horas de la madrugada.

Armar la barra en casa puede ser una excelente manera de terminar una velada de pseudo vacaciones entre las cuatro paredes del hogar. Si de ser cool se trata, nada mejor que sorprender con los cockails en cápsulas de Smart Drink para hacer Cosmopolitan, Negroni Orange, Daiquiri Peach, CocoNut, Bitter Orange, Gintonic, Whiscola. Todas contienen el líquido de todos los ingredientes de la receta original pero envasados en alta graduación acohólica lista para disfrutar.

Un conjunto de pequeños lujos que pueden hacer de casa una experiencia cinco estrellas por algo más que un rato.

