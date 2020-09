Quién es la argentina que está triunfando en EEUU con su firma de calzados

Victoria Cirigliano, diseñadora y directora creativa de Vicson, la marca de zapatos que nació en Argentina y se expandió a USA

Victoria Cirigliano siempre supo que quería trabajar en la industria de la moda pero nunca se imaginó que podría llegar a ser diseñadora. “Un día hice un click, elegí seguir mi instinto y probar este camino”, cuenta a Infobae.

Mientras cursaba la carrera de Relaciones Públicas, allá por el año 2012, nació su marca de calzados llamada VICSON. Notó que la red social de Facebook se estaba convirtiendo en algo más grande que una red para amigos, y lo vio como oportunidad para empezar con su marca y vender a través de ese canal, con cero riesgo, y a la vez continuar sus estudios.

Victoria está presente en todo el proceso creativo del armado de la colección de sus zapatos. Diseños únicos y detalles que marcan la diferencia

“Empecé con zapatos porque no quería embarcarme en una marca con demasiados artículos y terminé encontrando mi verdadera pasión casi por accidente”, dice Victoria.

La diseñadora de calzados, que ya lleva más de 8 años en la industria del textil y calzado, comenzó en Argentina, pero, como toda marca, sueña con expandirse al exterior y tener clientes de otros países. “Desde que empezamos el proyecto de expandir siempre estuvo presente. Empezamos a desarrollar la idea de expansión a Estados Unidos hace ya casi 4 años y finalmente el año pasado lanzamos un modelo de e-commerce y la respuesta viene siendo muy positiva”, detalló Cirigliano.

Vicson nació en el 2012 y hoy ya se consolida como una marca de calzado a nivel internacional

Del paso de su marca por el país, la diseñadora y directora creativa de la marca dice que aprendió muchísimo. Comenzó desde muy chica y trabajó con más de 9 fábricas, quienes le dieron experiencia más que suficiente para entender todo el proceso de producción, y también aprender a reinventarse cuantas veces sea necesarias en un sistema (el de la moda) que cambia constantemente.

Actualmente, sus zapatos de diseño, en Estados Unidos se venden a través de su página web y poco a poco está comenzando a distribuirlos en retailers.

Victoria cuenta que lo que más le gusta del proceso de diseño de sus zapatos es el de la selección de materiales, desde los tacos y cueros hasta los avíos. “Creo que la diferencia siempre está en los detalles y me apasiona el proceso de dar con las piezas indicadas para que un zapato tenga el toque distintivo”.

La diseñadora de la marca luciendo unas botas texanas de cuero genuino en color negro de una de sus colecciones

Sus zapatos están fabricados en Brasil, y los hacen con cueros nobles que son flexibles y livianos. Los tacos que acompañan a cada zapato son exclusivos de la misma fábrica que los produce y solamente son para Vicson.

¿En qué se inspiran los diseñadores temporada tras temporada para hacer sus colecciones? Victoria dice que siempre empieza a diseñar pensando en lo que le falta en su vestidor. Es muy buena observadora y se puede pasar horas mirando a la gente por la calle. “Mi premisa siempre es la funcionalidad y la comodidad. Trato de diseñar piezas statement que ayuden a simplificar el proceso de vestirse, pero siempre con un toque atemporal”.

Cirgiliano que tiene ya su marca de calzados hace ya 8 años sueña con convertir su marca en una de lifestyle sumando una línea de indumentaria

Como a todos, este 2020 a Victoria también la sorprendió el coronavirus. “Como marca fue muy difícil al principio la comunicación, ya que no sabíamos cómo comunicar nuestras colecciones de una manera que no sea insensible a todo lo que estaba pasando. Por otro lado, nuestra colección de verano se lanzaba en marzo y tuvimos que lanzarla en junio lo cual fue una gran desventaja. Pero como todos, nos reinventamos, nos enfocamos en generar un sentido de comunidad en nuestras redes sociales, aprovechamos este tiempo para mejorar nuestra atención al cliente, el sitio web, etc., y gracias a eso pudimos crecer mucho orgánicamente”.

Por último, Infobae le preguntó a la diseñadora cómo se imagina a VICSON dentro de unos años, y la joven respondió con un deseo por cumplir: “Que cualquier persona que quiera estar cómoda pueda hacerlo sin sacrificar estilo. Me gustaría diseñar una línea de ropa y accesorios y así llevar a VICSON a convertirse en una marca de lifestyle”.

SEGUÍ LEYENDO:

Botas altas: el calzado que nunca falta en invierno

Moda argentina en Londres: dos emprendedoras exhibirán sus diseños en Covent Garden

Quién es la diseñadora argentina elegida como finalista en un concurso internacional de diseño sustentable