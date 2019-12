El manejo del dinero dentro del vínculo de pareja es uno de los temas que se debe enfrentar llegada la etapa de convivencia. Hacer un “pozo” común, distribuir los gastos, aportar y dejar que el otro se encargue de administrar, ahorrar lo que sobra y disponerlo en forma individual a gusto y piacere de cada uno, son algunas de las opciones más frecuentes. No obstante, no todo se dice, no todo se “blanquea”, dando lugar a ocultamientos y mentiras.