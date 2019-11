El fanático del agua y de la cocina navega desde que es pequeño y largos períodos de su vida los pasó al lado del timón. “Cuando salgo a navegar me desconecto de todo. La única problemática que tenés es la relación con el barco. Desde chico me pasa eso. Me cambia el ánimo y me siento como un pez en el agua, con una sensación de libertad muy grande. Arriba del barco mis ideas no tienen límite. Mi mayor fuente de inspiración la encuentro cuando estoy flotando”.