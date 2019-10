En uno de los primeros escritos, Kikí contó su experiencia con el amor. Allí reflexionó: “Hay veces que por el sólo hecho de movernos distinto somos descartados, sin siquiera darnos la posibilidad de demostrar que somos inteligentes, divertidos, interesantes y un sinfín de otras cualidades de las cuales la gente se pierde por el solo hecho de no traspasar la primera barrera: la de lo estético, la del envase, la de lo superficial. Tuve 4 novios a los que conocí, me doy cuenta ahora, gracias a la tecnología y no cara a cara. Por ICQ, por MSN, por Tinder y, al último y mi gran amor, por Happn. Claramente todos estos programas y aplicaciones me dieron una mano enorme para que puedan conocer mi personalidad antes que mi aspecto físico. Revirtieron el orden en el que se conocen dos personas, haciendo que lo físico no sea lo primero. Y que, así, mi discapacidad pase a un segundo plano, o incluso pueda aportar algo más”.