"Ahora que estoy con W7 -la marca de la que es embajador-, haciendo la campaña 'Here Come the Boys', realmente traerán diversidad al mundo del maquillaje y se asegurarán de que todos tengan una oportunidad justa con ese niño o niña y que todos seamos iguales. No hay muchos niños en belleza, aunque ha ido en aumento y ha mejorado", agregó el adolescente.