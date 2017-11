Gisela Rodríguez y Fernando Estevez consagraban su unión. Semanas atrás ella los había anotado como postulantes sin su consentimiento. Aunque soñaban con casarse y no habían sido sorteados en una primera instancia, Gisela volvió a probar sin que Fernando se enterara. La llamaron hace diez días avisándole que había salido sorteada para casarse el sábado de La Noche de los Museos. La propuesta y el diálogo fue por whatsapp: "¿te querés casar conmigo?". "Sí, obvio, pero después vemos bien". "No, no. El cuatro de noviembre, ¿te querés casar conmigo?". "Automáticamente entré en estado de shock, me quedé duro".