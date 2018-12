El mundo es tal cual lo conocemos pero la lluvia no tiene el mismo efecto. La población es aniquilada por un virus que transmite la lluvia, una simple gota que te toca, te contagia y te mata. Este drama apocalíptico pasa en Escandinavia y los no tan afortunados que sobrevivieron a la lluvia no pueden tener contacto con los otros salvados. Simone (Alba August) y Rasmus (Lucas Tonnese) estuvieron refugiados en un sótano durante cinco años y deciden salir a la luz para ver qué pasa con el mundo de afuera. En esta salida, los dos hermanos congenian con un grupo de jóvenes pero también se topan con personas que tienen más malas intenciones que la misma lluvia. Los inocentes deben correr del peligro pero con mucho cuidado en el camino.