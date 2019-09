"Sabe qué Rosa, creame, esa película no va a funcionar, va a ser un fracaso, se lo aseguro. Y confíe en mi olfato, por favor le pido, yo no puedo exponer a mis artistas a una película que sé que no va a caminar", lanza Lowenstein a propósito del film que figura entre los clásicos de la época dorada del cine nacional.