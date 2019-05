La joven denunciante se llama Belén Esper, es conductora y modelo, e hizo la denuncia pública en febrero de 2018 a través de su cuenta de Facebook: "Chicas, tengan cuidado y no vayan a las juntadas/afters que hacen en la casa de uno de los hijo de uno de Los Nocheros… Estaba en el baño, tocaron la puerta y cuando salí era él, me agarró de los brazos demasiado fuerte, queriéndome arrastrar a la habitación de al lado, luego al primer piso. No sé de donde saqué fuerza y logré soltarme cuando uno de mis amigos me vio y fue corriendo a ayudarme… Ojalá a ninguna le pase de nuevo, y que no pase a mayores. Que ésta gente no sea impune por tener plata o por tener un apellido importante. No nos callemos más".