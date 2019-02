"Todo el mundo decía "no me dejaron terminar, no me dejaron terminar", porque era verdad. Cuando se fue Perón, no me dejaron terminar, está bien, no lo dejaron terminar, fenómeno. Después vinieron dos veces los militares pero en las elecciones salió Frondizi. Frondizi era totalmente diferente a Perón, a los dos años le pegaron una patada en el culo y todos decían no lo dejaron terminar", arrancó con su relato.