La conductora hizo referencia a las críticas que recibió en los últimos días Mazza por sus declaraciones en el programa Todas las Tardes, de El Nueve. "Me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Ha habido una desigualdad durante muchísimos años hacia el género y creo que hemos avanzado y ganado muchas batallas, y queda un largo camino por recorrer. Pero no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha. Creo en la lucha por la no desigualdad, pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales", habían sido sus palabras.