"He visto actrices que ponen fotos desnudas, pero la que es 'culo' soy yo…¿Cómo es?", cuestionó con firmeza Sol, que luego mantuvo un cruce con Ángel de Brito. "Estuve mal con decir que me daba asco, me refería a a sus dichos… Hay cosas que ya no son humor… Yo no me tengo que bancar nada por cómo me visto".