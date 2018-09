"Quise tanto que me quieran, que me dejé de querer a mí misma. Pensé que la solución estaba en ser hermosa. Linda. Flaca. Y, ahí, apareció esa voz que me decía: 'Aguantá la respiración, hasta el aire engorda'. Observé todos mis defectos. Cerré mi boca. Y silencié mi panza. Todo valía. Huelgas de hambre. Ayunos de felicidad. Y vómitos de angustia", comenzó diciendo el recitado de Flor, que se escuchaba en off mientras ella y Facundo Mazzei comenzaban la coreo.