En tanto, la ex participante del show televisivo más importante de la Argentina se expresó a través de su cuenta de Twitter. "Estoy con vómitos, comí algo que me hizo mal", escribió la escultural rubia, junto a un emoji alusivo, en respuesta a un tuit de Ángel de Brito que decía "Una hora antes del programa de @MarceloPolino su panelista avisa que hoy no puede ir. Le habrá pasado algo a @SolPerez? Ojalá, que no".