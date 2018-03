"Y ve las cosas de otra manera, yo soy mucho más dramática para eso", dijo ella, quien explicó que no sueña con casarse de blanco. "No, de rojo. Vos sabés que hace mucho fui a un desfile de Gino Bogani y vi una novia de rojo y me llamó tanto la atención que dije 'ah, si alguna vez me caso'. Imaginate, casándome de rojo me dirían de todo", cerró ella.