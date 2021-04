La contundente respuesta de Juana Repetto a una mujer que criticó a su hijo

Con más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales, Juana Repetto suele compartir fotos de su día a día con su pareja Sebastián Graviotto y su hijo Toribio de cuatro años y medio, así como también la evolución de su embarazo. En medio de comentarios de apoyo y felicitaciones por el bebé en camino, la actriz también recibió comentarios que no solo la critican a ella sino también a su nene y ella supo responder con altura.

“Qué desastre el pelo de ese nene, ¿qué le dejás ponerse? ¿calzas?”, preguntó una seguidora a lo que la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto respondió: “Sí maestra, si se quisiera poner vestido también lo dejo”.

La respuesta de Juana Repetto a una seguidora que la criticó

Pero la cosa no quedó ahí y ante otro comentario de otra usuaria que calificó de “asco” al pelo del pequeño, Juana no dudó en responder nuevamente, con un extenso descargo: “¿Asco el pelo de un niño? Puede no gustarte, ¿pero asco? Me miraría un poco hacia adentro, lo que es uno más allá de lo físico y repensaría si asco me da el pelo de un niño o los comentarios de una mujer adulta con respecto a otra mujer y a un niño”.

La respuesta de Juana Repetto a una seguidora que la criticó

En la siguiente historia compartió una selfie tirando un beso. “Le mandamos un besito a la señora, me importa un bledo su opinión. Nosotros pasamos un día divino”, escribió la actriz, demostrando que no le importan las críticas.

La respuesta de Juana Repetto a una seguidora que la criticó

No es la primera vez que Juana recibe criticas y responde en sus redes sociales. Otras famosas en situaciones similares muchas veces prefieren el silencio antes que confrontar con sus seguidores, como fue el caso de Paula Chaves que la semana pasada posteó varias imágenes de ella con Filipa en las que la beba no llevaba medias, originando un debate entre sus seguidores, muchos de los cuales la cuestionaban como mamá y ella no habló al respecto.

“Debe tener los piecitos helados”; “Siempre descalza, ¿no le da frío?”; “¿Por qué ella lleva botas y la bebé ni medias?”; “No camina pero sus pies sienten calor y frío”, fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió la esposa de Pedro Alfonso, cuestionando su forma de cuidar a su beba. Otra comentarista expuso a su favor: “Los que opinan sobre sus pies descalzos deberían leer un poco para saber que el frío no enferma. Que los pies descalzos traen muchos beneficios”.

En ese momento en diálogo con Teleshow la doctora Carla Orsini (MN 131323), “mamá de 5″,como ella misma se define en las redes sociales explicó: “Los pies descalzos contribuyen a regular la temperatura. Impulsan movimiento que genera calor. Se tornan más fríos al igual que las manos porque es circulación terminal e inmadura, pero no sirven para valorar temperatura corporal, que se mide en zonas centrales del cuerpo no en distales. Hay otra premisa importante para entender esto y es que el frío, per se, no enferma.”

Pero la pediatra además se refirió a la mirada ajena que se posa todos los días en las madres, famosas y no famosas: “La mirada ajena en la mapaternidad pesa. Hay muchos expertos en crianza que se jactan de hacerlo mejor que uno, que buscan el error, que lanzan opiniones no constructivas ni empáticas. En las redes, el anonimato los potencia. Se necesitan más miradas amables, dispuestas a armar redes, sostener y contener”.

“Me gusta pensar que de a poco cambiará, dejaremos de criar en la soledad de los departamentos y encontraremos la forma de criar en forma colectiva, desterrando el criar como tarea no productiva. Que la frase: ‘Bienvenida a la mapaternidad, todo estará mal para alguien...’ se transforme por: ‘Bienvenidos, hacemos lo mejor que podemos cada día, lo están haciendo bien’”, concluyó.

