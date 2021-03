Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron 10 años de pareja: “Con más arrugas y menos horas de sueño”

Paula Chaves y Pedro Alfonso cumplieron 10 años como pareja

Paula Chaves y Pedro Alfonso están cumpliendo 10 años de pareja y ella recordó el aniversario en su cuenta de Instagram, publicando una serie de románticas postales de la pareja, solos y con sus hijos. “Hasta el infinito”, escribió la modelo en la primera de las fotos. “10 años así, como el primer día”, agregó en la siguiente, en la que ambos se miran enamorados. “Con más arrugas y menos horas de sueño por día”, comentó en la imagen siguiente.

En su Instagram, Paula Chaves compartió postales románticas y familiares junto a Pedro Alfonso

En tanto, Pedro le dedicó un posteo en su feed: “La paz que siempre me das”, le escribió a su mujer junto a una postal de la pareja, en blanco y negro. En sus Instagram Stories, subió un gracioso video en el que se lo ve a él posando ante una cámara y cómo a la foto se fueron agregando, de a uno, Paula, Olivia, Baltazar y Filipa, conformando así una instantánea familiar.

La divertida story familiar que publicó Peter Alfonso con Paula Chaves y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa

Paula Chaves y Pedro Alfonso se casaron el 5 de octubre de 2014 en la Iglesia de San Patricio de Villa Urquiza. En ese momento, su primera hija, Olivia, tenía 1 año y fue testigo de la emotiva ceremonia religiosa. Luego, la pareja celebró su unión con una gran fiesta en Nordelta con sus amigos y familiares.

El año pasado se cumplieron seis años de esa boda inolvidable. En el medio, nacieron dos hijos más, Baltazar y Filipa. La conductora compartió en sus historias de Instagram una imagen de la fiesta en la que ambos aparecen abrazados. “6 años... Por esta vida y todas las vidas que nos quedan juntos. Te amo”, escribió en la red social. Mientras que el productor posteó la misma foto con el número 6.

Paula y Pedro siempre mostraron públicamente su intensa historia de amor que comenzó en los pasillos de la productora Ideas del Sur. En 2010, la modelo fue convocada para participar del certamen Bailando por un sueño, donde trabajaba Alfonso como uno de los productores del programa.

El posteo de Paula Chaves cuando se cumplieron seis meses de aniversario de casamiento con Peter Alfonso

El romance empezó como una broma de Marcelo Tinelli, quien se convirtió en el celestino de la pareja. Ahí comenzaron las risas, los histeriqueos, así como también las serenatas y canciones que interpretaba Pedro para conquistar a Paula. Lo que empezó como un chiste se terminó convirtiendo en un noviazgo, que muchos tildaban como una farsa para la cámara.

Poco a poco, ambos se fueron conociendo y se enamoraron profundamente. Pero como en cualquier pareja, las discusiones y los desencuentros provocaron una ruptura. A principios del 2011, hicieron público su separación en La cocina del show, programa donde también ellos expusieron su romance. Después de varios meses y de muchas idas y vueltas, se reconciliaron y volvieron a apostar al amor.

Desde ese momento, la pareja se volvió inseparable y trabajaron juntos tanto en televisión como en teatro. En Carlos Paz, protagonizaron la comedia Despedida de soltero, con Nazarena Vélez. En 2012, se animaron a bailar juntos como pareja en ShowMatch. Además protagonizaron el reality Concubinos, que se emitía en La cocina del show.

Lograron llegar a las semifinales con muchos obstáculos y lesiones, pero no ganaron el certamen. Luego, regresaron a Carlos Paz para realizar la obra Viaje de locura. A poco de comenzar la temporada, se confirmó una gran noticia: Paula estaba embarazada. El 23 de agosto de 2013, nació Olivia, la primera hija de la pareja.

Paula Chaves junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa (IG: @chavespauok)

Más tarde, la pareja tuvo a su segundo hijo: Baltazar, el pequeño nació el 2 de octubre de 2016. Hace unos días fue su cumpleaños y Paula le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: “Feliz cumple, amor mío, mi bebe arcoíris. Gracias por llegar mágicamente a nuestras vidas. Gracias por enseñarme desde el primer día que no podemos controlar nada. Gracias por enseñarme a luchar por nuestros derechos. Gracias por enseñarme esa fuerza que nace descontroladamente desde adentro y de los más profundo de nuestros corazones. Hace 4 años, 5.28 am, me convertiste en otra mujer, nací con vos, nacimos juntos...Te amo hasta el infinito, Balta”.

Finalmente, Chaves dio a luz a su tercera hija, Filipa, en plena cuarentena, el 4 de julio de 2020. La noticia fue confirmada por Alfonso en las redes sociales: “Bienvenida Fili. Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices”. Con una familia numerosa, la conductora aseguró que sería madre por última vez.

