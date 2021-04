Lalo Maradona, internado en terapia intensiva por una complicación en su cuadro de COVID-19

(IG: @lalomaradonaoficial)

Raúl Maradona, popularmente conocido como Lalo, contrajo coronavirus. Debido a una complicación, el menor de los hermanos del Diez, de 54 años, debió ser internado y luego trasladado a una sala de terapia intensiva.

Así lo confirmó su amigo, el periodista Martín Arévalo: “Un gran tipo, está en terapia intensiva en la clínica Adventista de Belgrano. Arrancó con COVID-19 y el cuadro se complicó. Ojalá que los médicos, si es necesario, que le puedan aplicar plasma para que pueda recuperarse. A todos los que crean, a rezar mucho por el hermano de Diego. Y a cuidarse más que nunca”.

Desde el entorno del hermano del ídolo deportivo no dijeron nada respecto a su salud. Lalo jugó en varios clubes de Argentina, como Argentinos Juniors y Boca, como su hermano mayor. También fue figura del equipo de Granada, en España y el último club en el que jugó fue Deportivo Municipal, en Perú, en 1998. Actualmente es director técnico de las inferiores de Independiente.

El pasado 25 de marzo, al cumplirse cuatro meses del fallecimiento de Pelusa, Lalo usó sus redes sociales para homenajearlo. “Extrañar”, escribió junto con una foto de Diego abrazándolo de un lado a él y del otro a Hugo, los tres muy jóvenes, sonrientes y luciendo su pelo ondulado. Desde que falleció Diego, Raúl constantemente sube en sus redes sociales viejas fotos recordando grandes momentos del ídolo o situaciones familiares, muchas en las cuales también aparecen sus padres, Doña Tota y Don Diego.

“Hermano querido. Conquistador de sueños. Pelu. Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible. En ese momento decía que ‘vos eras de otro planeta’, con el transcurso de los años lo confirmé y ahora pude ver a tu país y al mundo entero despedirte, recordando tu magia. Siempre sentí orgullo de ser tu sangre. Este gran dolor que siento no se va a ir nunca. Tu familia siempre va a estar abrazada a vos y tus hijas son puro amor y coraje. Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Que digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie. Te amo hoy y siempre”, escribió Lalo al despedir a Diego en sus redes sociales, días después de su muerte.

En medio de las peleas por la herencia de Diego Armando Maradona y la polémica por las donaciones que le hizo el ídolo a sus hermanas mayores, Lalo siempre mantuvo un perfil bajo en los medios y pareciera que no perdió contacto con las hijas de Claudia Villafañe. Fue uno de los Maradona que dijo “presente” en el casamiento de Dalma hace tres años y este 19 de febrero usó sus redes sociales para saludar por su cumpleaños a Benjamín, el hijo de Gianinna.

Llamativamente en el posteo antes mencionado que hizo para despedir a Diego, se refirió a “tus hijas”, excluyendo así al resto de los hijos que incluso el mismo Diego reconoció, Junior fruto de su relación extramatrimonial con la italiana Cristiana Sinagra y Dieguito Fernando, fruto de su noviazgo de ocho años con Verónica Ojeda.

Sin mencionarlo, en la nota que dio a Tv Nostra el lunes, Matías Morla se refirió a Lalo y a Hugo Maradona. “Diego Junior me parece un chico que sufrió, que le costó el reconocimiento. Tuvo muchas dudas sobre la paternidad. Diego se lo dijo a Junior adelante mío. Le dijo: ‘Mirá, yo sé que tu mamá también estuvo con otros hermanos míos, yo no sé’. Y después quedó como una relación”, dijo el letrado.

Horas más tarde, la madre de Junior respondió: “En 1986 comienza el juicio de paternidad. Quiero aclarar algo muy importante: que existen las pruebas con pasajes aéreos de que yo jamás conocí, ni frecuenté, ni salí con los hermanos de Maradona. Hay pruebas no solo de los pasajes aéreos, de entrevistas a los hermanos que jugaban en Argentina en el 86 y 85”.

