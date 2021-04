La emoción de Georgina Barbarossa a casi 20 años del asesinato de su marido: “Cada día extraño más a Vasco”

Cada gala de Masterchef Celebrity Georgina Barbarossa se luce a la hora de cocinar, impacta con sus pelucas y divierte a todos con su sentido del humor. Los participantes la adoptaron como una tía y ella quiere a todos por igual. Se alegra con los que suben al balcón y no puede contener las lágrimas con los que deben eliminar la competencia. Con esa misma sensibilidad habló de todo en Agarrate Catalina (La Once Diez): su andar en el certamen, la posibilidad de volver a enamorarse y cómo transita los duelos por el reciente fallecimiento de su madre y el recordado asesinato de su marido, Miguel Vasco Lecuna, ocurrido hace casi veinte años durante un asalto.

“Cada día lo extraño más a Vasco. Fue el gran amor de mi vida, y mirá que nos peleábamos y discutíamos”, señaló la actriz en diálogo con Catalina Dlugi, y agregó que todavía se sigue comunicando con él. “Lo extraño y le sigo hablando, le sigo diciendo. ‘Vasco, los chicos’; “Vasco, tal cosa’. Antes de salir a escena lo invoco. Siento que está a mi lado”, comentó sobre su ex marido y conectó con el duelo de su madre, Susana Roig, fallecida en agosto pasado.

“¿Sabés que me pasa estos últimos días? Dicen que cuando aparecen colibríes y mariposas en tu casa, son las almas que vienen a visitarte. Y hace una semana que viene una mariposa naranja, y le digo: ‘vieja, ¿sos vos?’”, señaló conmovida la actriz. “Es una una mariposa divina a posarse en las plantas de mi balcón. El otro día se metió y le digo: ‘¿qué hacés acá adentro?’”.

Georgina Barbarossa habló sobre el asesinato de su marido y su pedido de justicia

Consultada por la conductora, Georgina se refirió a la posibilidad de tener otra pareja: “En un momento tuve, traté, pero yo creo que no, que ya está. No sé, nunca digas nunca”, afirmó entre dudas, y contó qué tendría que tener un hombre para volver a enamorarla: “Tendría que ser simpático y culto, que sea una cosa genial. A mí la inteligencia y el humor me pueden. No es tanto lo físico, que también, pero a esta altura del partido, tiene que ser alguien que me de vuelta como un guante”, afirmó.

La cuestión de los afectos se trasladó al certamen culinario, donde cada plato conecta con sabores y recuerdos de diferentes momentos de la vida. “Es la memoria de los sentidos, la comida te teletransporta a lugares de tu infancia, lo que comías con tus abuelos, explicó la actriz, y agregó que cuando le tocó preparar una paella, “me acordé tanto de mi mamá, quería que me saliese brutal, era un homenaje a ella”.

Salmorejo: el plato de Georgina Barbarossa que deslumbró al jurado

Cabe recordar que una de las mejores performance de Georgina en el certamen de Telefé fue cuando preparó un salmorejo, un homenaje a su tío Jorge, republicano, que en la Guerra Civil Española estuvo 18 años preso. “En Europa, cuando no tenían plata, usaban el tomate y el pan viejo, lo trituraban y hacían esta sopa fría. En el gazpacho se pone agua y el salmorejo es bien bien espeso”, explicó la actriz ante el jurado que desconocía la preparación. De su participación en el reality, donde se aseguró estar entre los diez mejores y ya acumula dos medallas de oro, destacó la buena onda y camaradería que hay entre los participantes. “Todos estamos movilizados. El grupo es muy amoroso, yo soy llorona, me encariño con la gente”.

También se refirió al reencuentro con Carmen Barbieri, que se reincorporó a las grabaciones luego de haber estado internada en terapia intensiva por complicaciones derivadas del coronavirus. “Fue muy emotivo, pensá que nos conocemos desde antes de tener hijos. Ella fue mi primera compañera de camarín famosa y nos divertíamos mucho”. Además, Georgina desmintió que hayan estado peleadas y reveló una pista que puede favorecer a la Leona en su regreso a la competencia: “Nos juntábamos mucho a comer, Carmen cocina brutal”, cerró.





