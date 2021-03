Playa, cocina, música, diversión y trabajo: los días de soltería de Floppy Tesouro en Miami

Después de anunciar su separación, Floppy Tesouro viajó a Miami

Después de un intenso año laboral, habiendo pasado por el Cantando 2020, ser una de las “angelitas” de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y grabando su tercer tema solista, con el que apuesta a su naciente carrera como cantante, Floppy Tesouro viajo a Miami para tomarse un descanso y pasarla bien con amigos.

A comienzos de febrero, Tesouro anunció su separación de Rodrigo Fernández Prieto, con quien tuvieron a su hija Moorea, de cuatro años de edad. En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, aclaró que no hubo terceros en discordia. “Él es cero infiel”, enfatizó sobre algunas versiones que circularon. “Lo más importante en la pareja es no forzar los vínculos. Cuando algo no funciona, no funciona. Nos distanciamos mucho. El 2020, más allá de la pandemia, hubo muchas diferencias horarias entre nuestros trabajos. Son cosas que te van llevando...”, explicó Floppy.

Ahora, con su reciente soltería, se está dedicando a disfrutar. Durante sus últimos días en Buenos Aires, Floppy realizó el lanzamiento de su cápsula de ropa deportiva: “Hace mucho tiempo que quería lanzar una cápsula de ropa deportiva. Para hacerla, fui pensando en los que todas queremos usar”, dijo Tesouro sobre esta novedad. Y para darle énfasis a su idea aplicada al diseño, agregó: “Soy muy coqueta. Me gusta que la ropa sea deportiva, pero si me surge algo mientras entreno, no quiero caer de calza y top deportivo. Por eso creé esta línea de ropa deportiva con detalles mas formales”.

"Me gusta que la ropa sea deportiva, pero si me surge algo mientras entreno, no quiero caer de calza y top deportivo", dijo Floppy Tesouro sobre su línea de ropa deportiva

Entre salidas nocturnas y largas sesiones de playa, en Miami Floppy cantó su último tema llamado “Ojo x ojo” en un boliche ubicado en la Brickell Avenue. Y además de participar en eventos y ser la imagen de distintas marcas locales, también cumplió con otro de sus compromisos laborales: grabar un episodio de la serie Palm House, la cual protagoniza junto con otras influencers latinoamericanas.

Por otra parte, se animo a la cocina: participó del ciclo que lleva adelante el food vlogger argentino Max Orlandi. El cocinero quien recorre la ciudad estadounidense recomendando los mejores lugares donde cenar y, además, cocina recetas típicas argentinas con famosos. Lo hace en vivo a través de su cuenta de Instagram, y antes de Floppy pasaron otros como Benito Fernández, Teresa Calandra y muchos más.

Floppy Tesouro cocinó con un vlogger en Miami (Video: Instagram @maxorlandi)

Para esta participación, el cocinero preparó junto a Floppy una versión muy particular de la torta rogel. “Así es como me gusta hacerlo a mí, le cambie la forma. Lo hago rectangular para que sea más fácil de cortar (queda mas lindo) y además como no soy muy fan del merengue italiano le pongo chantilly. Una delicia”, definió Orlandi. En el video, tanto el cocinero como Floppy se ven muy divertidos, haciendo bromas y dejándole lugar a Tesouro para que cantara. “En la cocina hay que divertirse, cantar bailar y compartir con amigos y familia”, dijo Floppy.

Otra de las actividades que Tesouro hizo en Estados Unidos es llevar a su hija Moorea a los parques temáticos de Orlando. “Lo bueno se repite, por eso volvimos a nuestro parque preferido Magic Kingdom”, dijo en una foto que compartió en su Instagram, y en la que se la ve a la modelo junto a su hija y a su madre.

