Nació Carmela, la primera hija de Muni Seligmann: el cariñoso saludo del “tío Topa”

Muni Seligmann junto a su marido, Nicolás Naymark (IG: @soucoqueiro)

“Transitando los últimos días de panza.. Con mezcla de sentimientos. Canalizando la ansiedad entre ravioles, mandalas, caminatas, siestas y aire puro. Estamos listos, Carmela”, escribió en su cuenta de Instagram Muni Seligmann el último fin de semana. La actriz acompañó el posteo junto a una imagen con su marido, Nicolás Naymark, y en la que mostraba su panza de embarazo en los últimos días de gestación.

Carmela -como la pareja llamó a su primera hija- nació el lunes a las 14:24 y pesó poco más de tres kilos. “Hoy viví la experiencia más intensa de mi vida”, indicó Muni en el posteo en el que anunció la llegada de su beba. “Nunca nada me atravesó tanto”, dijo sobre el parto al que describió como el de sus “sueños”: “Natural y sin ninguna intervención”.

“No puedo creerlo. Sólo tengo palabras de agradecimiento para el equipo maravilloso que me acompañó en este parto respetado. Nunca me dejaron aflojar”, continuó haciendo una mención especial para su marido y sus médicos que estuvieron presente en todo momento. Y concluyó: “Carmela hizo un trabajo formidable. Estoy inmensamente emocionada y agradecida. Las dos estamos bien”.

La primera foto que compartió Muni de su hija Carmela (IG: @soymuni)

Nicolás Naymark, por su parte, también utilizó su cuenta de Instagram para celebrar la llegada de su primera hija. “No tengo palabras. No podría describirlo. Me explota el corazón de tanto amor”, escribió junto a la misma foto que había compartido la actriz: una imagen del pie de Carmela.

Y le dedicó unas emotivas palabras a su esposa: “Gracias, mi amor, por toda tu preparación, por todo el trabajo y compromiso antes, durante y después del parto. Qué orgulloso me siento de vos. Qué feliz soy que hayas tenido el parto que soñaste”.

“Bienvenida, mi amor, Carmelita de mi vida. Te amo con todo mi corazón, hasta donde no sabéa que se podía”, concluyó el empresario en el posteo.

Entre los cientos de mensajes que recibió la pareja por la llegada de Carmela, se destacó el de Diego Topa, amigo y compañero de Muni en Disney. “Amiga de mi alma, fue la noticia más hermosa del día. Carmela llegó a una familia maravillosa llena de amor. Es la sensación más increíble del mundo. Los abrazo con toda mi alma y mi corazón. Bienvenida Carmela, el tío Topa está muy feliz y Mitai también”, escribió el animador infantil que en enero 2020 fue padre a través del método de subrogación.

Topa junto a su hija Miati (Instagram)

El día anterior al nacimiento de Carmela, Muni y Nicolás habían estado junto a Mica Vázquez y su pareja, Gerónimo, y su hijo Baltazar. Los matrimonios son amigos y ahora sus hijos probablemente también lo sean. “¡¡¡Los amo!!! ¡Bienvenida, bebita de mi corazón! ¡Te estábamos esperando! ¡Qué hermosa familia y qué gran parto tuvieron! ¡Con el mejor equipo y ustedes, 2 leonas! Qué ganas de conocerla ya”, escribió la actriz entre los comentarios que recibió Muni en su posteo de Instagram.

En octubre pasado, cuando anunció que sería mamá, Muni Seligmann había contado a Teleshow los cambios que realizó para buscar a su bebé: “Hace un año empecé un cambio de alimentación con medicina china para preparar mi cuerpo para el embarazo”, relató la actriz por ese entonces sobre su experiencia con Clara Schmiegelow, una doctora en acupuntura, medicina china y especialista en sanación a través de los alimentos. “Estaba en una viaje de querer ser mamá, empecé a buscar información y pensé: ‘Voy a traer un bebé al mundo, le voy a dar lo mejor’. Fui a verla y no esperaba semejante cambio”, reveló y sostuvo que mejoró su calidad de vida: “En esa depuración saqué un montón de dolores. Por ejemplo, no me dolió nunca más la cabeza”.

