Trasladaron a Buenos Aires a Pata Villanueva a un mes de haber sufrido un accidente doméstico en su casa de Punta del Este

Pata Villanueva (Foto: Instagram)

El 14 de febrero pasado, cuando Pata Villanueva debió ser internada de urgencia en la terapia intensiva del Sanatorio Cantegril, sus seres queridos estaban desolados. La ex vedette, de 69 años, había sufrido una fractura de cráneo luego de caerse de la escalera de su casa de Punta del Este, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente. Y su pronóstico era reservado. Sin embargo, ella fue reaccionando favorablemente a todos los tratamientos a los que fue sometida a la largo de este mes. Y en la noche de viernes, finalmente, pudo ser trasladada a Buenos Aires, para continuar con su recuperación en el Hospital Alemán.

El operativo fue organizado por Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini, los tres hijos de Pata, quienes apenas se enteraron del accidente viajaron a Uruguay para hacerse cargo de la situación y, desde allí, velaron por la salud de su madre. La ex modelo fue trasladada en un avión sanitario, que al cabo de cincuenta minutos arribó al aeropuerto de San Fernando. E, inmediatamente, fue llevada en una ambulancia al nosocomio de la Capital Federal, en donde seguirá su recuperación.

En un primer momento, el doctor Elbio Paolillo, director médico de la clínica ubicada en el departamento de Maldonado, le había explicado la difícil situación de Villanueva a Teleshow. “El cuadro es delicado producto del fuerte traumatismo de cráneo sufrido. Primero se le realizaron las suturas superficiales y luego se le realizó una tomografía computada, en la que se le diagnosticó un fuerte traumatismo intercraneal del tipo subdural. Y esto determinó su inmediata intervención quirúrgica”, había señalado el profesional.

Durante los primeros días de internación, Pata permaneció intubada y en coma inducido. Pero, de a poco, fue despertando y logró respirar por sus propios medios. Entonces comenzaron a realizarle un tratamiento de fisioterapia para tratar de revertir la hemiplejia que le había quedado en la parte derecha de su cuerpo. Y comenzó a reaccionar favorablemente, al punto que pudo comenzar a realizar videollamadas con sus hijos e interactuar con ellos, haciendo que le leyeran los labios y preguntando por su nieta, Joaquina.

Pata junto a sus hijos y su nieta

Finamente, el pasado 4 de marzo y tal como estaba previsto por los médicos, la ex modelo fue sometida a una nueva operación de reconstrucción del cráneo con reemplazo del hueso craneal que había sido removido para descomprimir la zona afectada. Y su evolución fue favorable, por los que sus hijos comenzaron a organizar su traslado a la Argentina, lugar de residencia de todos ellos, como para poder seguir adelante con la etapa final de su recuperación.

Pata se encontraba de vacaciones cuando sufrió el terrible accidente que la puso al borde de la muerte. Había vuelto de una cena y estaba sola en su vivienda de La Barra, cuando se cayó de la escalera. Algo similar le había ocurrido hacía un año, cuando sólo sufrió lesiones leves. Pero, en esta oportunidad, el golpe le provocó una fractura de cráneo. Por suerte, Villanueva no perdió el conocimiento y pudo pedirle ayuda a una vecina, que fue la que se encargó de llamar al servicio de emergencias médicas para que la asistieran. Y, aunque en un primer momento el panorama no era nada alentador, la ex modelo dio batalla y logró revertir la situación.