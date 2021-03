Anita Pauls anunció desde Los Ángeles que está embarazada de su marido personal trainer: “Se viene la bendi”

Anita Pauls confirmó su embarazo en su cuenta de Instagram

En la Navidad de 2019, Anita Pauls se embarcó una vez más rumbo a la aventura. Acostumbrada a viajar y experimentar nuevas sensaciones, la actriz se instaló en Los Ángeles, como parte de un constante ida y vuelta entre Argentina y los Estados Unidos. La idea inicial era probar un nuevo rumbo laboral, pero la cuarentena obligó a prolongar la estadía y modificar los planes, sin imaginar todo lo que iba a venir. Ni bien llegó recibió un mensaje de Brian, un personal trainer que le escribió por Instagram. Se conocieron y se enamoraron. Se casaron y están esperando un hijo.

La hermana de Gastón y Nicolás compartió la noticia con un tierno video en su cuenta de Instagram, en el que se ve cómo ubica la cámara para que filme el mejor perfil y diferentes ángulos de su panza, como parte del backstage de una producción fotográfica. Acostumbrada a largos y emotivos posteos en su red social, acá no hacían falta demasiadas palabras: “Feliz de anunciar. Se viene la bendi”, escribió la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, la tira de época que se emitió por El Trece.

La noticia causó alegría y sorpresa entre sus seguidores y amigos, que parecía no estar al tanto de la situación. “Ah mi amor que hermoso!!!!!!!!! No lo puedo creer!!! Todo mi amor”, escribió Nancy Dupláa, ex pareja de su hermano Gastón tanto en la ficción de Montaña Rusa como en la realidad. Otros colegas como Mónica Antonopulos, Maida Andrenacci y Guido Massri se sumaron a los saludos hacia la actriz.

Anita Pauls y Brian, enamorados y embarazados (Instagram: Anita Pauls)

Acorde a los tiempos que corren, Anita y Brian se conocieron por las redes sociales. Él le mandó un mensaje y ella, que solo llevaba dos días en Los Ángeles, aceptó la invitación a salir. No estaba en sus planes enamorarse, pero hay cosas que no se planifican en la vida. La cuarentena obligatoria los impulsó a la convivencia y en agosto, días después de su cumpleaños número 33, se casaron en una ceremonia íntima y especial.

Muy activa en su cuenta de Instagram, en noviembre pasado, Anita compartió una publicación en la que de alguna manera presentaba oficialmente a su pareja: “Feliz, feliz y agradecida por el mejor entrenarido (sic) que existe”, escribió la hija de Mirta Busnelli, y continuó el relato en un spanglish acorde a la relación. “Sos mi persona favorita, mi bestie, mi bestia, con quien paso las 24 horas y aún así can’t get enough (no es suficiente) quien me hace más blessed (bendecida) cada día que pasa. Despertar al lado tuyo es lo mejor del mundo pero después empieza el día y todo se pone even better (aún mejor)”.

El 2020 de Anita Pauls, una montaña rusa (Instagram: Anita Pauls)

“Gracias por este año maravilloso y tu práctica constante para hacerme una bendición. Gracias Universo ya no pido más”, cerró la actriz, que para fin de año compartió un balance de su vida en Los Ángeles. Lo hizo por medio de un video, en el que compaginaba diferentes momentos con su pareja y con el doberman que los acompaña en cada una de sus aventuras.

Allí se los ve en el vértigo de un parque de diversiones, en la quietud de la orilla del mar o en la intimidad de su departamento: “Feliz fin de año! Así te despido 2020. Gracias x haber sido tremenda montaña rusa. Con lo que me gusta la adrenalina”, escribió a modo de epígrafe. Para completar el concepto, y de paso enviar un guiño a su hermano Gastón y a los fanáticos de la nostalgia, la música del clip eligió a “Todo cambia”, el tema de Man Ray que fue la cortina de la inolvidable tira de los ‘90.

