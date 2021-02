El repudiable posteo antisemita de Nicolas Pauls y su posterior descargo

El actor y músico Nicolas Pauls, en el ojo de la tormenta (Instagram: @nicolaspauls)

En su cuenta de Instagram, el actor y músico Nicolás Pauls compartió una serie de publicaciones referidas a la sociedad, la historia y la política. Algunas pasaron desapercibidas. Otras, causaron revuelo e indignación, fueron censuradas y obligaron al actor a publicar un descargo.

En primer lugar, Nicolás tomó una frase de Aldous Huxley, incluida en su libro distópico Un mundo feliz, publicado en 1932: “Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera sonarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre”.

Nicolás Pauls citó a Aldous Huxley y a la Constitución Nacional

A continuación, el actor de Gasoleros citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que determina la libertad de expresión: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Finalmente, durante este sábado compartió una historia con un repudiable mensaje antisemita. En esta oportunidad, eligió una frase del pensador francés Voltaire: “Para saber quién reina sobre ti, simplemente descubre a quién no puedes criticar”, acompañada por una ilustración en la que se ve cómo una mano grande, poderosa y con un anillo reluciente, oprime a un grupo de personas indefensas y sometidas al poder de su fuerza. En la manga que cubre el brazo opresor, se divisa la Estrella de David, uno de los símbolos más representativos del judaísmo.

El repudiable mensaje antisemita de Nicolás Pauls

El periodista deportivo Martín Souto avaló los dichos de Pauls

El periodista deportivo Martín Souto, conductor de Paso a Paso y Jugador 23 por TyC Sports, replicó la historia en su cuenta de Instagram avalando el mensaje con el comentario “Así es amigo”, pero rápidamente borró la publicación. Sin embargo, el periodista Diego Lerer hizo las capturas, las compartió en su cuenta de Twitter y derivó en una catarata de mensajes en repudio.

Las voces llegaron a oídos de Pauls, que escribió un texto a modo de descargo: “Después de una serie de posteos censurados en donde hablaba en contra del sistema quise subir algo hablando de la censura y por apresurado no hice la obvia lectura que lamentablemente han hecho algunas personas. Me salió pésimo el mensaje que quise transmitir”, admitió el músico.

“Como familiar de de judíos que escaparon del holocausto, nada más lejos de mi persona que faltarle el respeto a nadie menos aún desde el racismo. Lamento profundamente mi torpeza y si alguien se sintió insultado o atacado por ese mensaje. La verdad es que estoy muy angustiado, lo siento mucho de corazón”, cerró Pauls.

Souto volvió a compartir la historia de su amigo, esta vez a modo de desargo: “Suscribo las palabras de Nico. Quienes nos conocen saben que jamás lastimaríamos el sentimiento de dolor de nadie”, escribió el hombre de TyC Sports.

El descargo de Nicolás Pauls

En marzo pasado, Pauls reconoció que había optado por no vacunar a sus hijos Olivia y León, sumando su voz a una tendencia de opinión contraria a la vacunación: “Es un tema que prefiero no hablarlo. Es tan inmenso el negocio que hay que prefiero obviar el tema. Pero la primera lectura que hago es que lo instalan como que es algo que hay que hacer”, señaló el ex Gasoleros.

En septiembre, el ex Casi Ángeles había pasado por el ciclo Grandes libros y se refirió a la codicia como la gran enfermedad de la humanidad: “El ser humano está encerrado en sí mismo y en el egoísmo. Eso ha llevado que a lo largo de la historia sucedieran cosas demenciales. Es la actitud del ser humano para con el otro. Hoy puede ser llamado covid, hace diez años gripe aviar o hace veinte años otra cosa y hace treinta HIV, pero definitivamente la gran enfermedad es la codicia”, opinó.

Martín Souto, conductor de TyC Sports





Tiempo atrás, su hermano Gastón había causado revuelo al sorprender con algunos conceptos terraplanistas. “Me planteo el terraplanismo y pongo el ejemplo de Galileo Galilei, que siempre se oponía a lo instalado, y dije: ¿si es al revés?”, señaló el ex Montaña Rusa en el documental Pitágoras.

Luego explicó que aquella duda lo llevó a estudiar ambas teorías enfrentadas: la esférica y la terraplanista. “Me fui hasta los griegos –advirtió–, había quienes decían que todo giraba alrededor del Sol o de la Tierra y me parece súper interesante más allá de cuál es la verdad. Que todavía no la sabemos. Yo no lo vi: no salí de la Tierra para ver que es redonda. Tampoco salí y me encontré con una pared de hielo. Y lo que sé es que esto me alimentó la duda. Y es bienvenida en mi vida, necesito dudar”, añadió.

