Nacho Viale se enojó por no poder cargar nafta a su moto: “¿Quién fue el idiota que creó esta ley?”

Nacho Viale no pudo cargar nafta en la estación de servicio (Foto: @viale.nacho)

Nacho Viale suele mantener un perfil bajo en los medios y da pocas entrevistas en los medios. En esta oportunidad, el nieto de Mirtha Legrand sorprendió a sus seguidores de Instagram al grabar un video en el que expresaba su indignación porque no le permitieron cargar nafta a su moto en una estación de servicio.

El productor televiso explicó que los playeros del lugar no le prohibieron el expendio de combustible porque no tenía puesto un chaleco refractario. Es una prenda obligatoria que deben usar los motoqueros según lo establecido por la Ley 15.143 de la provincia de Buenos Aires,

En la filmación, el hijo de la conductora Marcela Tinayre expuso toda su ira por esta reglamentación, que según su opinión no tiene sentido: “Es la ley más pelotuda que vi en mi vida. No te cargan nafta si no tenés el chaleco reflectivo. Mochila, campera con protecciones refractarias, todo, pero no te cargan nafta...”.

Luego, Nacho señaló: “Me llenan el bidón y le tengo que cargar yo. ¿Quién es el pelotudo que inventó esta ley? ¡Idiota el que la inventó! No se dan cuenta de que una campera protege mucho más que un chaleco, que se ve más. Encima no te cargan nafta, pero te venden el bidón para que cargues vos. Por favor, ¿quién fue el idiota que creó esto?”.

Nacho Viale no pudo cargar nafta por no llevar puesto un chaleco reflectivo

En septiembre de 2020, Viale sufrió un accidente de tránsito cuando se encontraba circulando con su moto por Avenida Santa Fe y fue embestido por un vehículo. El productor iba a bordo de su moto marca BMW y en un momento la conductora de un auto Peugeot 207 hizo una mala maniobra, intentó doblar a la izquierda en un lugar prohibido e impactó de lleno sobre el rodado.

Tras la llegada de la ambulancia, el accidentado fue trasladado por precaución al hospital Rivadavia donde le realizaron los estudios correspondientes para descartar lesiones de gravedad. Luego de hacerle los chequeos de rutina, se lo derivó al sanatorio Mater Dei, cerca de su domicilio.

Nacho Viale suele viajar en moto por las rutas de todo el país (Foto: @viale.nacho)

Tras el accidente, el productor se expresó en sus redes sociales y contó: “Tuve un choque muy fuerte, por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importo nada. Manejaba con su perro encima, dobló a la izquierda en una avenida y provocó esto”.

Luego, agradeció a todos los que se preocuparon por su estado de salud, y dijo que la persona que conducía el vehículo no tuvo “ni siquiera la delicadeza” de preguntar cómo estaba ni tampoco de disculparse o acompañarlo al hospital. “En fin, la saqué muy barata. Estoy bien”, dijo. Y disparó: “Una persona así te puede arruinar la vida”.

Su madre, Marcela Tinayre, habló a corazón abierto sobre este accidente, con los sentimientos a flor de piel, en su programa Las rubias, en KZO. Primero hizo una cronología de los hechos y luego hizo foco en la familia. Cuando recuperó el aire, buscó la manera de contarle a su mamá, Mirtha: “Otra preocupación era cómo avisarle a mamá, porque esto iba a salir en los medios. Ella es muy estoica y me preguntaba si estaba vivo. Al rato Nacho la llamó para darle tranquilidad. Es una señora grande y recibir una noticia así puede ser tremendo para ella. La cuidamos muchísimo”.

SEGUÍ LEYENDO

Quiénes son los nominados a los Premios Carlos: los shows y artistas más destacados de la villa cordobesa

Pampita furiosa contra quienes la criticaron tras contagiarse coronavirus: “Empatía cero, ¿cómo pueden insultarme por estar enferma?”

Paz Cornú se contagió de coronavirus sin saber que tenía un embarazo doble: “Sentí un malestar terrible, pero no les pasó nada a los bebés”

Elsa Pataky fue a un parque de diversiones con sus hijos y Miley Cyrus entrenó en California: celebrities en un click