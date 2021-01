El tierno mensaje que Verónica Ojeda le dedicó a Mario Baudry: “Gracias por enseñarme a ver el lado positivo de las cosas”

Verónica Ojeda, Dieguito Fernando y Mario Baudry (Foto: Instagram @mariobaudry)

Desde que el abogado Mauro Baudry llegó a la vida de Verónica Ojeda, la ex de Diego Maradona volvió a sonreír. Tanto es así que, cada vez que puede, le demuestra su amor en las redes sociales. En esta ocasión, la mamá de Dieguito Fernando eligió una sentida frase para dedicarle a su actual pareja. “Adoro cuando en mi camino se cruzan personas optimistas, positivas, sencillas, personas que ponen el corazón a cada una de sus acciones, que te dan todo a cambio de nada, personas que te acarician el alma, y te enriquecen la vida”, escribió la ex profesora de gimnasia en su Instagram. Y cerró: “Gracias por enseñarme a ver el lado positivo de las cosas”.

El tierno mensaje de Verónica Ojeda para Mario Baudry (Foto: Instagram)

Por otra parte, el pasado domingo 24 de enero, Ojeda realizó un enigmático posteo en su cuenta de Instagram, en medio de su ida y vuelta con Rocío Oliva. “Nunca me subestimes cuando me veas en silencio. Sé más de lo que digo, pienso más de lo que hablo y observo más de lo que te imaginas”, decía el texto impreso que decidió compartir.

El posteo de Verónica Ojeda

Cabe destacar que Baudry, además de ser su novio, es quien patrocina a su hijo en la causas que aún hoy están abiertas en la Justicia y que rodean a Diego Maradona, el padre del menor. Por un lado, está la que concierne a la sucesión y, por el otro, la que investiga las causales de muerte del astro del fútbol.

Justamente, en diciembre pasado el letrado se mostró dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrir la verdad. “Hubo abandono de persona seguido de muerte. Yo como abogado voy a aplicar todo el rigor de la ley. Estoy sin dormir trabajando día y noche para eso. La fiscalía también está haciendo un gran trabajo”, disparó en su visita al programa Intrusos.

En cuanto a la herencia, uno de los temas que más preocupan a los hijos de Maradona, el abogado explicó: “Mi función es cuidar el patrimonio de Dieguito, lo que yo haga beneficia a todos los herederos. Por eso, nos pusimos de acuerdo con todos los abogados”.

A principios de 2020, Ojeda había recordado cómo conoció a Baudry. “A mi novio lo conocí hace unos meses por intermedio de un amigo en un hotel conocido de Buenos Aires, de casualidad. Fue un flechazo de ambos y a partir de ese día no nos separamos más”, dijo en una entrevista desde Mar del Plata con el ciclo El Run Run del Espectáculo, conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio.

Verónica Ojeda y Mario Baudry están muy enamorados (Instagram)

“Ahora estoy tranquila, pasando por un momento muy lindo. Lo conocí a Mario, me cambió la vida en el sentido que vivía en un mundo de pelea y discordia, de pelearme con uno y con otro. Él nada que ver con este mundo, es lo opuesto y es lo que yo necesitaba. Él me da paz, tranquilidad y me hace centrar en mi eje para que yo esté bien”, agregó al programa de Crónica HD.

Incluso, se supo que el letrado fue la única pareja de una ex mujer con el que Maradona tuvo una buena relación. Días después de la muerte del Diez, Luis Ventura dio a conocer el mensaje que le envió el astro al abogado, donde pedía que cuide de ella y de Dieguito. “Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, fueron las palabras que se escucharon en el audio que fue dado a conocer en Secretos Verdaderos, por América.

SEGUÍ LEYENDO

Cómo llegó a la vida de Diego Maradona y qué bienes recibió tras la ruptura: la historia de Rocío Oliva

Dólares, autos y departamentos: qué podría pasar con las donaciones que Diego Maradona hizo a sus hijos, hermanas y a Rocío Oliva