La reflexión de Florencia Peña sobre los músicos que acompañaron la asunción de Joe Biden: “Los artistas apoyando allá son capos; acá, chorros”

“¡Una Nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”, exclamó Jennifer López ayer luego de cantar durante la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, frente al Capitolio. Luego fue el turno de Lady Gaga, que con un imponente vestido rojo y azul enmarcado con un broche dorado de una paloma de la paz, interpretó el himno. Ambas artistas habían apoyado la campaña del flamante mandatario y Kamala Harris.

Tras ver la repercusión de los shows que ambas cantantes dieron en Washington, Florencia Peña utilizó sus redes sociales par expresar su opinión y comparó a las cantantes con los artistas que apoyan a un partido o militan en la Argentina.

“Asume Biden y se llena de artistas acompañando con su arte y militancia. También hacen lo suyo los seguidores republicanos. Bancan, apoyan, bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos, planeros. Mucho por aprender en esta joven democracia Argenta”, comenzó la conductora de Flor de equipo.

Luego criticó: “Estados Unidos me la soba. No miro hacia el norte en términos de ejemplo. Son una sociedad tan horrible como cualquiera. El problema es como los miran y aplauden desde acá . Los artistas apoyando allá son capos, acá chorros”.

Sobre si viaja al país del norte, sumió: “Critico a Estados Unidos desde un iPhone. A China con una remera made in China y a Bolsonaro escuchando una Bosa. Me gusta Nueva York, Hong Kong y Pipa. ¿Y? Ustedes critican a la Argentina desde Argentina, no los quiero ver veraneando en Chapadmalal eh”.

Una usuaria le retrucó: “Según los de acá, también lo son ellos (los artistas estadounidenses)”. A lo que con el humor que la caracteriza, la actriz respondió: “Debe ser verdad. Lady Gaga y JLo son dos planeras chorras chinvegüenchas”. También se refirió irónica a Rusia: “Cuando te enteres que también Putin me la soba pero igual me voy a dar la vacuna rusa, te agarra una embolia”.

La ex asesora de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, se dirigió a Peña: “A los artistas demócratas y/o republicanos también los putean. Ellos no recogen el guante, habrá que preguntarse por qué lo recoges vos. ¿Será por el uso de dinero público? Quizás ahí está la diferencia y no en la calidad de la democracia”. Y la actriz no tardó en responder, irónica: “Siempre tan sorora y amorosa Flor. Se te quiere. Tranqui. No des más de lo te piden. Hacete valer”.

Gaga y López no fueron las únicas artistas que apoyaron a Biden. Ayer, el el especial de 90 minutos presentado por Tom Hanks que se denominó Celebrating América, hicieron su participación virtual varios músicos que por la emergencia sanitaria prefierieron no viajar. Uno de ellos es Jon Bon Jovi quien desde Miami presentó su número con una canción de los Beatles, interpretó “Here Comes The Sun”. Justin Timberlake y Ant Clemons también participaron interpretando la canción “Better Days”, parte de los artistas de rock llegó la agrupación Foo Fighters para cantar “Times Like These”.

El gran cierre estuvo a caro de Katy Perry que vestida de blanco y plateado, estrenó su nuevo tema “Not The End Of The World” frente al Monumento a Lincoln en Washington y con fuegos artificiales de fondo.

