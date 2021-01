El video viral de Pablo Granados que combate las fake news sobre las vacunas: “Se habla tanto generando desconfianza y desconcierto”

Pablo Granados habló de las vacunas

“De entrada te digo que no pierdas el tiempo encasillándome de un lado o del otro del Gobierno”, sugiere Pablo Granados antes de entrar de lleno a un video donde habló, mezclando humor y data, sobre las vacunas y la ciencia. En esta oportunidad, el ex VideoMatch se encolumnó en los dichos que los científicos vienen diciendo hace ya varios años: las vacunas salvan vidas.

“Cuanto debatimos alrededor de las vacunas que se están creando para frenar este virus. Y pensar que desde chico uno se viene vacunando. Solo confiando, sin pensar quién la fabricó, que país la produjo”, reflexionó el humorista en la divertida filmación. Y continuó: “Se habla tanto al pedo, se hacen correr bolas, se viralizan audios de WhatsApp generando desconfianza y desconcierto, muy argentina esa costumbre, ¿no?”.

Al compartir el video en su cuenta de Instagram, Granados remarcó que “este tema nos tiene a todos discutiendo, de un lado o del otro, si a favor o en contra” y cuenta que elaboró este mensaje con información que le brindó el científico del Conicet Fabricio Ballarini.

En el video reproducido por más de medio millón de personas, el actor aclaró que es apolítico, que no confía “ni en uno ni en otro”, pero que confía en la tecnología y en la ciencia. A lo largo de la pieza audiovisual que se volvió viral, Granados habló de cómo fue creciendo la expectativa de vida gracias al acceso a las vacunas y a distintos tratamientos farmacológicos.

“Las vacunas mejoraron la esperanza de vida a nivel mundial dado que la mayoría de las muertes se producían de niños. De hecho las vacunas han conseguido que la mortalidad global en niños menores de cinco años haya descendido a la mitad en los últimos tiempos”, indicó.

Hacia el final, agregó que sin estos tratamientos y vacunas, que hoy se cuestionan tanto, figuras como José de San Martín y Manuel Belgrano la han pasado muy mal porque “antes las enfermedades no se curaban, había que convivir con ellas”.

Ya hace rato que Pablo Granados se dio cuenta de que lo importante en la vida no es generar más dinero del que se necesita, sino tener tiempo libre para poder disfrutar de los afectos y de esas delicias cotidianas que hacen a la verdadera felicidad. De manera que la introspección obligada a la que lo llevó la cuarentena, no le hizo descubrir nada nuevo.

“Mi postura es que no queda otra que aguantar, porque mientras menos salgamos menos cantagiados va a haber. No queda otra”, dijo hace un tiempo Granados en diálogo con Teleshow. Y reconoció que no le costó la soledad, ya que todos los días estaba en contacto con sus afectos. Sin embargo, en su cuenta de Instagram (@pablo_grana), compartió el video de un tema al que llamó Todo lo que quiero, en el que enumeró todo aquello que hoy sueña con poder volver a hacer.

La letra de la canción, que ilustró con videos e imágenes de su álbum personal, dice lo siguiente: “Quiero besarme con mi nieta, volver a jugar fútbol, visitar a mi vieja, caminar por el campo, tomar café con Coco, pegarme esos abrazos con todos los que quiero. Quiero juntarme con la banda, hacer música con Mery, cruzarte por la calle y sacarnos una foto. Reír con los obreros y que el ruido de sus obras me moleste de nuevo. Quiero esas sonrisas y miradas cómplices de cada payasada. Quiero otra vez mirarte fiero si al cruzarnos gritas ‘Pachu’, confundiéndome de nuevo. Quiero escapar a Rosario para comerme un buen pescado. Quiero ser libre, mas no puedo. Y mañana despertar y descubrir que todo esto fue un sueño. Un maldito sueño”.

Pablo tiene una casa en el campo, que se convirtió en su lugar en el mundo. Allí suele disfrutar del aire libre y de la vida en familia. Pero también es el lugar que más lo inspira a la hora de crear el contenido que sube a sus redes sociales. Sin embargo, la cuarentena lo agarró en CABA y sin permiso para circular, por lo que no le quedó más remedio que resignarse al departamento.

