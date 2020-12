Matías Morla compartió un emotivo video a dos semanas de la muerte de Diego Maradona: "Te extraño"

Mientras mantiene fuertes cruces con Dalma y Gianinna Maradona, Matías Morla compartió este miércoles un emotivo posteo en su cuenta de Instagram para recordar a Diego. “Tus recuerdos, tu generosidad, tu amabilidad, quedarán guardadas para siempre en mí corazón. La carita de esos nenes nunca las voy a olvidar, cómo tampoco el tiempo que compartiste con ellos y los hiciste felices. Este eras vos, amigo, puro corazón. Te extraño”, escribió el último abogado del Diez bajo el título “Te recuerdo”.

Morla acompañó sus palabras con un video donde se lo ve a Maradona firmándole autógrafos y sacándose una foto con varios niños que le hablan en inglés. En la filmación se la puede ver a Rocío Oliva, pareja de Diego durante siete años, que tampoco, como pasó con el abogado, pudo participar del velatorio del emblema de la Selección.

Más temprano, al cumplirse exactamente dos semanas de la muerte de Diego Maradona, Gianinna también regresó a las redes sociales, rompiendo de esta forma el hermetismo que mantuvo desde aquel fatídico 25 de noviembre. Lo hizo con un mensaje que incluye a su papá, pero que también se hace extensivo a su hermana mayor, Dalma.

“Los amo para siempre”, escribió la mamá de Benjamín Agüero al pie de una foto publicada en sus historias de Instagram, en la que se observa a Diego bailando con Dalma. Habano en la boca, ropa deportiva de Gimnasia de La Plata para El 10; sonrisa enorme para la actriz, abrigada con una larga campera: la instantánea, enmarcada en un corazón, parece haber sido tomada en las semanas en que Maradona asumía como director técnico del Lobo, en 2019. “Quedate con esto”, agrega –y aconseja– Gianinna, arrobando a su hermana.

En las últimas horas, las diferencias entre ambos se profundizaron luego de que Morla se negara a hablar con las hijas del Diez sobre el patrimonio de su cliente y les reprochara no haber podido ir al velorio del ídolo. Dalma Maradona volvió a responderle y lo acusó de exponer a su padre. “Tu justicia será social. Mandá audios, pedile a las miserables que te defiendan. Todos saben cómo fueron las cosas, aparecé vos, cobarde. Atendeme el teléfono. Nunca voy a parar”, prometió la mamá de Roma en una de las historias de su cuenta de Instagram.

“Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá”, le había dicho Morla a la mamá de Benjamín hace unos días.

Dicho audio y su posterior viralización enfureció a Dalma que no tardó en retrucar: “Más cagón no se consigue. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Pero si no, tu condena es social... A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”.

