El romántico y divertido video de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: “Reírnos hasta parecer chinos”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega blanquearon su noviazgo hace tres meses. La relación se fue fortaleciendo con el paso de las semanas. Al principio mantuvieron su romance puertas adentro, pero ahora la conductora compartió con sus miles de seguidores de Instagram un video romántico y muy divertido en el que ambos aparecen girando a gran velocidad, como si estuvieran en una calesita.

“Reírnos hasta parecer chinos. Gracias @emanuelortega1 por recordármelo”, escribió la modelo junto a un emoji de un corazón en la popular red social por donde establecieron las primeras conversaciones hace unos meses. “Nació por Instagram, conectamos de inmediato y pasamos al vínculo telefónico”, había relatado Julieta sobre los inicios de la relación.

Cuando la modelo era adolescente, el hijo de Palito Ortega gozaba de una popularidad propia, transitando lo que parecía ser el inicio de una exitosa trayectoria como cantante. Julieta y Emanuel no se cruzaron por entonces: aquel deseo no era más que el de una joven anónima con el músico que aparecía en televisión. “Honestamente, de chica me gustaba”, reveló Prandi en una entrevista con la Revista Gente, cuya portada la muestra acompañada por un título por demás elocuente: “Siento que me enamoré para siempre”.

Julieta describió a Emanuel como alguien “sencillo y honesto” que la enamoró por su “simpleza”. Además, manifestó que con el cantante hablan “el mismo idioma”. Y aunque tardó en concretarse el noviazgo, el amor resultó fulminante: “En el primer encuentro lo miré a los ojos y ya no tuve dudas: era el hombre indicado”.

La primera foto de Emanuel Ortega y Julieta Prandi juntos

Ortega llegó en el momento justo en su vida, cuando ella ya había sanado su separación de Pablo Contardi: “Nosotros estábamos destinados a conocernos, a estar juntos. ¡Mirá que era difícil que nos cruzáramos…! Este amor llegó con total naturalidad, en el momento más oportuno: cuando había vuelto a enamorarme de mí misma y, por ende, estaba lista para enamorarme de alguien más”.

“Estaba pisoteada, desamorada, desvalorizada. Yo conocí el infierno. Y costó volver a pararme en mí. Tuve que volver a creer en los logritos que iba teniendo. Volví a nacer como mujer, como profesional… y hasta económicamente”, explicó Prandi, tras superar un divorcio conflictivo con el padre de sus dos hijos, Mateo, de nueve años, y Rocco, de cinco. En la Justicia, había denunciado al empresario por violencia psicológica, engaños y sometimiento.

Por su parte, Emanuel también venía de un fracaso amoroso tras distanciarse de Ana Paula Dutil, la mamá de sus dos hijos, Bautista (19) e India (14). El músico logró reponerse de esta dolorosa separación y se animó a apostar nuevamente al amor con Julieta. Desde hace meses se volvieron inseparables y ya no ocultan su relación.

“Me robaba sonrisas. Me cambiaba la cara. Me daba alegría. Me devolvía una sensación muy olvidada: puedo ser yo, realmente yo. Cuando nos conocimos no necesité el recurso de mostrar la mejor versión de uno. Con él no debo cambiar mi forma de ser, de hablar ni de organizarme. A esta altura de mi vida y de mi historia, solo quiero verdad: entregarla y recibirla”, finalizó Prandi.

