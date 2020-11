El parte médico de Claudia Lapacó: está en terapia intensiva tras haber sido encontrada desvanecida en su auto

Claudia Lapacó (Foto: Gustavo Gavotti)

Fueron sus vecinos de Belgrano quienes este miércoles llamaron al SAME apenas pudieron escapar del desconcierto inicial: Claudia Lapacó estaba adentro en su auto -detenido en una calle del barrio- con pérdida de conocimiento. En un principio, hasta pensaron en lo irremediable. Pero de inmediato una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospita Pirovano, donde los médicos que la atendieron le realizaron una serie de estudios para evaluar su cuadro de salud en general, y comprender qué había motivado su desvanecimiento.

Lapacó fue derivada al Instituto Médico de Alta Complejidad, en Once, donde se encuentra en una sala de la terapia intensiva. “Está internada por un cuadro de deterioro del sensorio”, precisa el parte difundido por el servicio de terapia intensiva del centro, y que además tiene la firma del abogado Diego Tilli, uno de los hijos de Claudia (de su relación con el actor Rodolfo Bebán).

Además, se informa que por estas horas “se están completando los estudios correspondientes en seguimiento por los servicios de neurología y neurocirugía”. Todavía no hay un diagnóstico que permita conocer las razones de su desvanecimiento.

Desde hace casi tres décadas Lapacó vive sola en un pequeño departamento. Así lo decidió. “He tenido pisos, casas que hice construir… Pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”, contó, tiempo atrás.

Allí se quedó recluida en estos meses en los que rigió la cuarentena obligatoria, que terminó afectando -al igual que otros tantos rubros- al trabajo de los actores. Y esa situación terminó afectando a Claudia, una primera actriz, también cantante y bailarina, dueña de un virtuosismo que le permitió brillar sobre las tablas como vedette y una belleza que la llevó a realizar sus primeros pasos en el medio como modelo.

“No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos -lamentó Lapaco, cuando el confinamiento llevaba apenas dos meses-. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita. A ella y tampoco a los otros”.

Su último paso por la televisión fue con La caída, por la TV Pública, que le valió una nominación a los Martín Fierro (lo ganó en cuatro ocasiones, siendo nominada en otra ocasión). Pero la posibilidad de regresar su gran pasión, el teatro (en 2018 y 2019 subió al escenario con Madre coraje), la tenía ilusionada a Claudia, quien festejó sus 80 años en plena cuarentena: los cumplió el 24 de junio.

Lapacó en "Madre Coraje", dirigida por José María Muscari (Foto: gentileza Carlos Furman)

A principios de año había confirmado su presencia en Perdidamente, una obra de José María Muscari -quien la escribió con Mariela Asensio- que abordaba, partiendo de la ficción, distintos conceptos de neurociencia planteados por Facundo Manes.

“Muscari me trajo esta propuesta, pero yo siempre necesito leer las obras antes de decir que sí. Y la verdad que para cuando la terminé no me alcanzaban los dedos para decirle que sí -contó Lapacó-. La obra de Muscari me está salvando del encierro. La leo casi todos los días y trato de entenderla bien. La voy como estudiando, masticando. Es una ilusión y una esperanza poder hacerla y que me guste mucho”.

