El contundente mensaje de Nati Jota sobre su ex novio e Ivana Nadal que se viralizó: “Nunca sean intensos”

Nati Jota

La historia de Nati Jota, su ex novio, Bruno Siri, e Ivana Nadal es uno de los grandes culebrones del espectáculo argentino en cuarentena. La periodista había estado dos años de novia con el rugbier y se separaron a fines del año pasado. No tenía una amistad con la modelo, pero sí una buena relación, por eso sorprendió cuando a mediados de agosto Nadal y Siri publicaron fotos juntos, blanqueando su noviazgo.

“A mí manera, yo seguía transitando la ruptura. Pero está todo bien…”, dijo Nati Jota a Teleshow ni bien se conoció la noticia. En varias ocasiones ella manifestó su dolor por lo sucedido, pero en el último tiempo decidió dejar el asunto en el pasado y dejó de hacer referencias al respecto. Mientras tanto, Ivana y Siri suben con regularidad fotos y videos juntos en las redes sociales.

Nati Jota, cuando estaba en pareja con Bruno Siri

Ahora bien, mientras permanece en su casa recuperándose de coronavirus (enfermedad que afortunadamente transita de manera asintomática), Nati recurrió a su particular estilo del humor para divertir a sus seguidores. Lo hizo “reviviendo” viejos mensajes que publicó hace tiempo en Twitter, incluso uno de ellos tiene ocho años. “Borrar el contacto de alguien parece de persona fuerte, pero en realidad es más bien de débil”, reza uno de los tuits. “¿Querés ser mi futuro contacto borrado del celular?”, indica otro.

Ivana Nadal y Bruno Siri (Foto: Instagram)

Al parecer, la temática de los contactos de la agenda telefónica la llevaron a recordar una particularidad de los comienzos de su relación con Siri, que no dudó en compartirla con su casi millón de seguidores en la red social. “ Una vez guardé a un pibe como ‘amor’ en mis contactos, a cuatro días de conocernos. Él también a mí. Y, ¿saben? Después fuimos novios. Awwww. Y, ¿saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal. No sean intensos nunca, no sirve, no es por ahí. ¡Jaaaa! ”, bromeó.

El mensaje de Nati que se volvió viral (Foto: Twitter)

La actual panelista de El show de los escandalones siguió con su búsqueda de tuits viejos y dio con el mensaje que publicó a principios de 2018, cuando comenzaba su relación con Siri, en el que reveló: “No afirmo ni niego tener un contacto guardado como ‘amor’”.

El tuit de Nati publicado cuando comenzaba su relación con Siri (Foto: Twitter)

El tuit de Nati sobre los comienzos de su noviazgo no tardó en viralizarse. En cuestión de minutos superó los 30 mil “me gusta”, fue reproducido más de dos mil veces y el nombre de la periodista se convirtió en trending topic.

La mayoría de los comentarios que recibió siguieron con el tono humorístico: “Percibo un poco de tweet en tu resentimiento, mi estimada Nati Jota”. Otros aprovecharon para reflexionar sobre su actitud y el amor. “Algo que le valoro a Nati Jota es que habla con nombre y apellido: yo llego a hablar de alguna relación y lo hago de tal manera que nadie se sienta tocado por hablar de otro tiempo y espacio”, dijo, por ejemplo, un usuario. “¿Cómo vas a agendarlo como ‘amor’ a los cuatro días?”, se preguntó otro. “Mirá que yo no tengo ni un poco de dignidad, pero lo de Nati Jota traspasa todos los límites”, expresó uno más.

Algunos de los comentarios que recibió Nati Jota tras su tuit (Fotos: Twitter)

También estuvieron aquellos que, incluso, se animaron a revelar experiencias personales a raíz del tuit de Nati. Algunas de ellas muy delicadas: “Cómo olvidar cuando me puse de novia con uno y nos dijimos ‘te amo’ a las semanas. A los meses ya convivíamos. ¿Final? Violencia, más violencia y denuncias. Increíblemente, Nati Jota tiene razón, me siento sucia”.

El mensaje de Nati también abrió las puertas para que sus seguidores se animen a contar situaciones dolorosas que tuvieron que atravesar en el pasado (Foto: Twitter)

El martes 6 de octubre Nati contó a través de su cuenta en Instagram que después de notar que perdió el olfato se sometió a un hisopado, cuyos resultados indicaron que tiene coronavirus. “Tengo un poco de tos, pero no es tos seca...No quiero decir tampoco que es tos mojada, pero va por ahí. Estoy re bien igual. Solamente estoy un poco deprimida, les digo la verdad. Más allá de que estoy caída y estoy medio larvi ahí en el sillón, ustedes me ven que estoy bien. Pero estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar...¡No puedo nada!”, contó en ese momento. Por lo tanto, se encuentra en su hogar cumpliendo con la cuarentena de manera estricta.

SEGUIR LEYENDO

Cómo reaccionó Nati Jota al enterarse de que su ex está de novio con Ivana Nadal

La angustia de Nati Jota por las nuevas fotos de su ex con Ivana Nadal: “No estaba preparada para esto”

La sorpresiva confidencia de Nati Jota: “No es la primera vez que me quedo afuera de un trío”