Cantando 2020: Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari emocionaron al jurado con un tema de Abel Pintos

“Cien años”, de Abel Pinto, por Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari (Video: “Cantando 2020”, El Trece)

Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari volvieron a la pista del Cantando 2020 en la gala del jueves. Los artistas continúan reemplazando a la pareja de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes dieron positivo de coronavirus. Desde que debutaron en el certamen -primero como invitados en el ritmo de tres- sorprenden con sus diferentes interpretaciones.

Anoche, entonaron “Cien años”, el tema de Abel Pintos que fue cortina musical de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) y su performance emocionó al jurado. Antes de la devolución, Ángel De Brito y Laurita Fernández -conductores del ciclo- le consultaron a los cantantes si Ángela y Brian los habían felicitado por lo bien que les había ido en la última gala.

“Angela no nos envió mensajes, pero comentó los mensajes que puso Rodri. Brian sí nos saludó”, destacó Rocío Quiroz. “Mensajes privados no, pero supongo que ellos deben estar pasando un mal momento, recuperándose”, acotó Tapari. Entonces, De Brito destacó que Leiva estaba enojada por no haber podido realizar el homenaje a Gilda.

“Nosotros venimos a defender a su equipo. Nos encantaría quedarnos, pero en este momento estamos para reemplazarlos a ellos. Por eso me gustaría que se pongan felices cuando nos va bien”, aseguró Rocío. Al mismo tiempo, Brian Lanzelotta envió una serie de tuits en los que agradeció a Quiroz y Tapari por reemplazarlos y agregó que le gustaría que se quedaran en el certamen.

Los mensajes de Brian Lanzelotta por el reemplazo de Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari

Luego llegó la hora de la devolución del jurado, que en cada gala se muestra más conforme por la participación de Rocío y Rodrigo en el Cantando 2020. “Ustedes cantan muy bien, pero Rocío tiene voz de solista. Y entonces, a pesar de todo, no mezcla bien. De todos modos, los dos lo hacen divino, impecable. Rodrigo se jugó más, estuvo más expresivo. Rocío estuvo asustada al principio y después se soltó. Me gustó mucho”, dijo Nacha Guevara y los calificó con un 8.

Para Karina La Princesita, sin embargo, le pareció que estuvo excelente y le puso un 10: “Me parecen ricos y distintos. Me pareció muy interesante que se invirtieran los rangos vocales. Rodrigo hizo las notas altas y Rocío las bajas, algo que no suele ocurrir en dúos de hombre y mujer. Encima, tienen verdad cuando cantan. Para mí fue excelente y son una de las mejores parejas que me tocó escuchar”.

Oscar Mediavilla, por su parte, indicó: “Estoy muy contento. A mí me da mucho placer que estén en esta pista. Rocío resignó todo su poderío para que Rodrigo se luciera más. Es una gran lección para otros participantes de este concurso. Saben cómo decir, cómo mirar. Es una alegría enorme que haya artistas como ustedes. Ojalá pudieran quedarse. Si yo fuera Angela, también estaría muy preocupado, porque son artistas muy buenos. Ella también es una excelentísima cantante”.

Moria Casán fue la última en dar su devolución. “Rocío, tenés mucho ángel. Podrías ser actriz. Son los dos muy arriba, pero saben que a mí esta canción no me gusta... Es melodramática. No consumí la novela ni consumo esta música. Yo consumo otras cosas. Faltó pasión. Expulsaron notas por la garganta, pero a mí no me llegó. A mí me gusta la música clásica y electrónica”, determinó.

El mensaje de Ángela Leiva en respuesta a Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari

Sobre el final, Ángela Leiva se expresó a través de su cuenta de Twitter. Allí agradeció la participación de Rocío y Rodrigo y aseguró: “¡Grandes talentos mis compañeros! En mis redes, etiqueté varias veces a Rocío y no recibí respuesta. Y con la mujer de Rodrigo hablé ayer entre tantas veces. ¡Gracias por lo que hicieron! Fue hermoso”.

Atenta a las palabras de Ángela, Rocío retrucó: “Yo compartí en mis historias esos mensajes, pero me hubiese gustado que nos dijera: ‘Chicos, estuvieron geniales’. Un mensaje, un audio, algo... Pero no ocurrió”.

