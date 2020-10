La palabra de Lío Pecoraro tras comenzar su tratamiento contra la leucemia: “Voy a salir adelante”

Lío Pecoraro comenzó su tratamiento contra la leucemia (Video: "Todas las tardes", El Nueve)

En la tarde del miércoles, Lío Pecoraro sorprendió a todos sus seguidores al compartir un video en el que contaba que tenía leucemia. Desde hacía varios días, el periodista se había ausentado de Todas las Tardes, el ciclo de El Nueve del que participa de lunes a viernes, y de El Run Run del Espectáculo, el programa de Crónica HD que conduce los días sábados. Y, aunque se sabía que estaba atravesando un problema de salud, hasta ese momento sus compañeros habían dado a entender que se trataba de una cuestión menor.

“Estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica. Es una leucemia grave, aguda, que actúa muy rápidamente. Pero que tiene a favor que el tratamiento que recibe da muy buen resultado. O sea que la gente se cura de este tipo de leucemia”, explicó Pecoraro en ese video.

Pero, al mismo tiempo, el periodista adelantó que estaba dispuesto a darle batalla a la adversidad que le toca vivir.“Yo doy pelea. Y además, decreté que voy a ganar esto. Yo le voy a ganar a esta enfermedad”, dijo seguro desde el Hospital de Clínicas, dónde se encontraba internado para comenzar con su tratamiento.

A partir de ese momento, el periodista se vio desbordado de tantos mensajes de apoyo que le llegaron tanto a su teléfono celular como a sus rede sociales. Así que, después de compartir un agradecimiento generar a través de sus historias de Instagram, decidió enviarle un audio a su compañera Maju Lozano, para que ella pudiera pasarlo en la tarde del jueves en su programa.

“Hola Maju, hola compañeras, hola compañeros de programa, hola público. Aquí estoy, internado, habiendo ya iniciado el tratamiento para mi afección, que es la leucemia promielocítica. Estoy muy bien atendido, quiero agradecer a todo el personal del Hospital de Clínicas y destacar la labor, la contención, el profesionalismo, la calidad y la calidez humana que tiene toda la gente que trabaja acá, poniendo el hombro para que la gente que viene a atenderse pueda salir adelante”, comenzó diciendo Lío en el mensaje.

Y luego explicó: “Este tratamiento consta de tres etapas. Una es la inducción, otra es la consolidación y otra es el mantenimiento. Algo que van a poder explicar muchísimo mejor los doctores, no solamente que me atienden acá sino mi equipo médico personal que me ayudó al diagnóstico. Tanto la doctora Mariana Letelle como el doctor Guillermo Capuya y el doctor Dardo Riveros”.

“Quiero agradecer a la gente de hematología, a la doctora Francisca Rojas y a la doctora Sofía, jefa de la planta de donde yo estoy ubicado en el piso número once del Hospital de Clínicas. Y de allí para arriba, para abajo y para los contados, a todo el personal nuevamente”, continuó Pecoraro, enumerando a los profesionales que se están ocupando de su salud.

Para terminar, el periodista señaló: “Le mando un beso grande. Esta es una primera etapa. Y como dije, está decretadísimo: he decretado que voy a vencer, voy a salir adelante. Y que muy pronto vamos a poder volver a compartir este programa que tanto amamos. Gracias por el cariño de todos. A ustedes, al público, al canal por bancarme, a la productora y a todos los que me están mandando mensajes para salir y para darle para adelante. Muchas gracias”.

