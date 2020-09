“Ella fue mi gran amor”: Martín Baclini no pudo evitar las lágrimas en su reencuentro con Cinthia Fernández

Martín Baclini: "Cinthia Fernández fue mi gran amor" (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

La separación de Martín Baclini y Cinthia Fernández, mientras seguían participando como pareja del Bailando, fue una de las más escandalosas del 2019. A medida que pasaba el tiempo el tono de las declaraciones cruzadas fueron en aumento y parecía que siempre habría un motivo para seguir discutiendo. Hasta ahora…

Baclini tenía una nota pautada con el programa Hay que ver, de El Nueve, por Zoom desde su casa. Al mismo tiempo, el ciclo conducido por José María Listorti y Denise Dumas realizaba un móvil con Cinthia para hablar sobre sus recientes y furiosas declaraciones contra Matías Defederico. Aprovechando la situación, pero sin intenciones de herir susceptibilidades, Gaby Fernández, el productor del envío, le preguntó a la modelo si tenía problemas en compartir una charla con su ex pareja. Ante la sorpresa de todos, respondió haciendo referencia a unos retoques estéticos que se hizo el empresario: “Cero, pero lo que no te voy a permitir es que no tenga un monitor para verle el bótox”.

De esta manera, Cinthia hizo su ingreso al estudio de Hay que ver, y Baclini salió al aire desde su casa. “No me quiero perder el bótox en vivo. Tiene como una pista de aterrizaje acá (señalándose la frente), pero está bien, más planita”, dijo la modelo entre risas. Con este tono distendido, y con algún que otro “palito” por lo bajo, la ex pareja pudo dejar las diferencias en el pasado y aclarar sus sentimientos.

La relación de Baclini con Agazzani enfureció a Cinthia Fernández

“Si me hubiesen preguntado hubiese dicho que prefería no hacer esta nota -reconoció Baclini-. Pero gracias a Dios que no me preguntaron, agradezco que hayan hecho esto porque está buenísimo. Me da esta posibilidad, que para mí es un milagro que pasen estas cosas. La vida te premia cuando sos buena gente, y que me diga algo Cinthia que yo hice mal de verdad. Es imposible. ¿Me equivoqué en algo? Sí, entré al Bailando equivocadamente (N. de la R.: el empresario había confirmado su participación en el programa junto a Agustina Agazzani, quien fue su novia hasta mayo, pero el ciclo finalmente no salió al aire). Perdón. ¿Qué más hice? Entró en mi vida esa familia, es así”.

Cinthia no tardó en darse cuenta de que Baclini estaba sumamente emocionado, al borde de las lágrimas: “Está por llorar, lo conozco. Cuando hace la mueca así con la boca está por llorar”. Y expresó su punto de vista: “En mi reclamo siempre fui súper sincera y no me desdigo. A mí me dolió pero ya está, tampoco es para charlar tanto lo del Bailando. Hay que ponerse en mi lugar: a mí me seguían pasando cosas con él, entonces cuando acepta ir con una chica que conoce hace dos semanas en un lugar que era mi laburo y que yo lo había llevado a él… Tampoco me tiene que rendir homenaje pero fue una experiencia que vivimos los dos y no daba. Era cagarte en mí y parecía que me estaba utilizando. Es lógica mi reacción, no estoy tan loca”.

“Te pido disculpas -se sinceró él-, te lo dije por teléfono y vale hacerlo públicamente. Levanto la mano y me hago cargo de que me equivoqué. Se lo dije a mi círculo íntimo, a mi vieja también. Después, todo el mundo sabe cómo me manejé con vos, y esa es la realidad. Nunca imaginé que la vida me iba a regalar este momento. Para mí es una manera de poner las cosas en su lugar porque sé que no tenés más que eso para enojarte y quizás uno en el dolor se enoja más. Para mí es un día muy lindo el de hoy, independientemente del tema que estamos tratando”.

El diálogo siguió en ese sentido. Él, muy sensibilizado, hablando a corazón abierto y dejando en claro que el enojo ya quedó en el pasado. Ella, un poco más fría y distante, pero con intenciones de darle un cierre acorde a la gran historia de amor que vivieron. Rápido de reflejos, Listorti les preguntó si, pensándolo bien, existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro.

El empresario y la modelo, en tiempos felices

El primero en responder fue Baclini: “Es muy difícil dar una respuesta en dos palabras. En una historia muy linda como la nuestra es un misterio de la vida qué puede suceder, como el encuentro de hoy, que es muy lindo. Por qué no el día de mañana podamos sanar los dos y encontrarnos de vuelta en pareja o desde un lugar que no sé. Pero la respuesta no la tengo ahora, sería una falta de respeto decir si volvería o no porque es imposible saberlo, y creo que para ella también”.

Cinthia también abrió su corazón: “No sé si es el momento para decirlo. Es un momento muy difícil, con todo lo que está pasando. No sabría si hasta le podría dedicar tiempo porque estoy que no me alcanzan las horas del día, pasada o desequilibrada por todo el tema escolar, que me pegó para atrás”. Y agregó: “Yo fui su gran amor y él fue mi gran amor. Por más que nos puteemos va a ser así”.

Sin intenciones de entrar en mayores detalles y feliz por haber mantenido esta conversación con su ex pareja, Baclini le puso un gran cierre al tema: “Sin dudas fue mi gran amor, lejos”.

