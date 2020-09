El abogado de Morena Rial redobló la apuesta contra Gladys La Bomba Tucumana: “Si no tiene plata le vamos a embargar el sueldo del Cantando”

Alejandro Cipolla (Foto: Instagram)

Al enterarse de que Morena Rial la había denunciado por “discriminación” y reclamaba un resarcimiento económico, Gladys La Bomba Tucumana estalló en llanto. “No tengo plata, voy a tener que ir presa”, dijo la cantante en una entrevista. Sin embargo, lejos de compadecerse de ella, el doctor Alejandro Cipolla, letrado de la hija de Jorge Rial, dialogó con Teleshow y confirmó que seguiría adelante con la causa hasta las últimas consecuencias.

Todo se había iniciado en el mes de agosto del año pasado, cuando invitada al piso de Intrusos, por América, Gladys se había puesto a enumerar los comentarios que le llegaban a sus redes sociales a modo de bullyng. “Empanada de esto, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, el único tema que tenés (por La pollera amarilla) gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial...”, dijo en ese momento la actual participante del Cantando 2020, sin reparar en el hecho de que con sus palabras ella misma estaba hiriendo a la hija del conductor. Fue entonces cuando Cipolla decidió tomar cartas en el asunto.

-¿Qué lo llevó a iniciar esta causa contra La Bomba?

-Que cuando ella va al programa y se refiere a las cosas malas que le decían, menciona: “Sos la mamá de Morena Rial”. Eso se suma a que, en el día de ayer, dio una nota en la cual manifiesta textualmente: “Yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”. Como asegurando que el hecho de que le dijeran que es la “mamá de Morena Rial” era una “barbaridad”. Eso es un acto de discriminación por parte de ella hacia mi clienta.

-¿Ustedes hicieron una demanda penal? Porque Gradys dijo que iba a tener que ir presa...

-Yo escuché la entrevista que dio y me pareció ridícula. Nosotros vamos a hacer una denuncia contravencional en la Fiscalía de Discriminación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En principio sí, la íbamos a iniciar como una querella penal en la Justicia de la Nación. Pero, como por el tema de la pandemia los juzgados todavía no funcionan, decidimos seguir por esta vía. Pero no hay penas de prisión: hay multas y resarcimiento económico. Y después, en todo caso, tendrá que hacer algún tipo de tarea comunitaria o algo por el estilo.

-¿De qué número estamos hablando cuando se refiere a un resarcimiento económico?

-Hipotéticamente, te podría decir que vamos a solicitar 200 mil pesos en esta instancia. Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción. Ahí sí, la vamos a llevar ante la Justicia de la Nación, con una querella penal, por Calumnias e Injurias. Y, a posteriori, le vamos a iniciar una demanda civil por Daños y Perjuicios. Porque, a raíz de los dichos de ella que se viralizaron, se generó una catarata de mensajes discriminatorios hacia Morena que sigue hasta el día de hoy. Así que le generó un daño tremendo.

-La Bomba dice que no tiene dinero. ¿A ustedes les serviría que ella pidiera disculpas públicas?

-No. La hubiese llamado a Morena en su momento. O ayer, cuando se enteró de la denuncia. Porque, supuestamente, ella no sabía nada. Pero nunca llamó para pedir disculpas y tampoco sé qué me diría mi clienta si lo hiciera. Por ahora, yo tengo instrucciones de seguir adelante con las acciones penales. Y pregunto, ¿en el programa no le pagan? Si no tiene plata le vamos a embargar el sueldo del Cantando...

-¿Es verdad que no tienen la dirección de Gladys para notificarla?

-Por dichos de ella, sé que está viviendo en Ramos Mejía. Pero la verdad es que lo desconozco y, como no quiero ponerme a averiguarlo, prefiero notificarla en su domicilio laboral que es el de la productora LaFlia.

-El hecho de que ella vertiera sus palabras justo en el programa del papá de Morena, ¿qué connotación tiene para ustedes?

-Ninguna. Lo pudo haber hecho ahí como en cualquier otro lado. Eso no es algo que nos interese.

-Sabemos que Morena ha sufrido muchas situaciones por el estilo, ¿cómo está con este tema?

-Ni bien ni mal. Con ella hemos iniciado causas contra varias personas por discriminación. Y Morena no va a tolerar ningún acto de de este tipo, sea de quién sea. Llegó a convencerse de que estas cuestiones debían ser judicializadas. Así que esto no es particularmente contra Gladys, sino contra todos los que actúan de esta manera. Porque si hoy dejamos que uno lo haga, después lo hace otra persona y así sucesivamente. Y la verdad es que eso no está bueno.

-¿Cómo reacciona la Justicia frente a este tipo de causas que atañen a personajes famosos?

-La última fue la que hicimos contra Martín Cirio, que se retractó públicamente y arregló las cuestiones con Morena, por lo que finalizó. Pero todas las acciones que yo inicié por parte de la farándula me las dieron a lugar. Y, las que no están en trámite, culminaron ganándose.

