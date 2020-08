Juana Viale contó el desesperante momento que vivió minutos antes de iniciar los clásicos almuerzos

Juana Viale reveló la particular situación que vivió minutos antes de iniciar los clásicos almuerzos





Como todos los domingos desde marzo, Juana Viale volvió a estar al frente de los míticos programas que su abuela, Mirtha Legrand, conduce a través de la pantalla de El Trece. La reconocida actriz, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país y al mundo entero, debe reemplazar a la diva que debe cuidarse debido a su edad y que posiblemente vuelva al ciclo antes de fin de año.

En el inicio, antes de darle la palabra a sus cuatro invitados, entre ellos Manuel Wirtz, Toti pasman, Sol Pérez y Gabriel Oliveri, Juana vivió un duro momento que ella misma se encargó de contar, conmocionando a los presentes y hasta a los televidentes. Quebrada y con los ojos vidriosos, la joven relató que antes de grabar los programas, fue testigo de lo que pasó con una perrita, a la cual atropellaron en el medio de la calle, mientras su dueño también miraba todo.

Juana Viale, al observar este hecho, se bajó inmediatamente de su auto y decidió ayudar a esta persona para llevar a su mascota a una veterinario para poder salvarla, algo que lamentablemente no pudo suceder. “Estas situaciones son tan feas. El auto pasó a altas velocidades y no paró. A esa persona le deseo también lo mejor. Un beso a Gonzalo…”, expresó.

Juana Viale sorprendió con un look inspirado en la década del '60 en la noche del sábado





“¿Lo llevaste al veterinario y después a su casa?”, preguntó uno de los invitados, Garbiel Oliveri. “Sí, después lo llevé a su casa… Fue una situación que ahora la estoy pensando. Fue a la mañana, no sabía qué hacer, bajé a la veterinaria, entré y allí pregunté por una urgencia. Me dijeron ‘No, ahora vamos a hacer una llamada…’. Y la situación no era para preguntar si había alguien”, sostuvo indignada por lo que estaba sucediendo.

“Después a Gonzalo lo llevé a su casa con su perrita fallecida. Lo más amoroso fue que mi hijo Alí, porque el cuadro era complejo, le dijo ’no te preocupes porque mi perro que también se murió lo va a cuidar’. Era muy surrealista, la compasión de los niños es muy grande”, manifestó haciendo referencia a las palabras que tuvo su pequeño en un momento muy complicado.

Juana Viale volvió a brillar con un diseño de Gino Bogani durante su presentación de este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand. “Qué lindo, anticipo de la primavera, me vine con todos los colores puestos, todos acá atrás, todos divinos, miren lo que es, un auténtico Bogani otra vez” arrancó Viale, apenas ingresó al estudio.

“Estamos con una moda Bogani totalmente ecléctica, vieron que voy, vengo, tapado. Éste es un vestido en croché, violeta, con cintas de diferentes colores, es espectacular”, describió la conductora. “Abuelita, a vos que te gusta la vuelta, tuqui, tuqui, te la hago para ti, muy linda, muchas gracias monsieur Bogani para usted”, cerró.

