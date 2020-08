¿A favor o en contra?: Marcelo Tinelli dio su veredicto sobre la primera pareja eliminada del “Cantando 2020″

Los músicos de Agapornis quedaron fuera del reality en la primera gala de eliminación

Una noche de muchas emociones se vivió en la primera eliminación del Cantando 2020, el programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por el prime time de El Trece. Por bajo puntaje, cinco parejas tuvieron que repetir su performance frente a la atenta mirada de Nacha Guevara, Karina La Princesita Tejeda, Pepito Cibrián y Moria Casán.

Los miembros del jurado salvaron a tres parejas y las restantes fueron al duelo telefónico: Melina Lescano y Juan Pérsico contra Lizardo Ponce y Lucía Villar. El público votó a favor de Ponce (68,52 %), el influencer quien tiene mucha popularidad en las redes sociales. De esta manera, los primeros eliminados del certamen fueron la cantante y el baterista de Agapornis (31,48 %).

El público eligió salvar a Lizardo Ponce y a su compañera en el "Cantando 2020"

Llamó la atención que los primeros en abandonar el programa fueron dos personas que se dedican a la música y que viven de ella desde hace ya varios años. Pero en este reality, como suele ocurrir en el Bailando, no siempre ganan los talentosos, sino que se juegan muchos otros factores, como la popularidad y el carisma.

Marcelo Tinelli está siguiendo muy de cerca todo lo que pasa en el Cantando 2020 y utiliza su cuenta oficial de Twitter para opinar sobre lo que sucede en el programa. En esta oportunidad, el creador de LaFlia se refirió a la salida de los músicos de Agapornis: “Me quedé muy mal anoche, que se haya ido @Mel_Lezcano del @cantando2020″.

En la red social, Laurita Fernández les preguntó a sus seguidores: “¿Están de acuerdo con la decisión del jurado?”. Con total sinceridad, el conductor de ShowMatch le contestó: “No”. Y así dejó en claro su postura sobre lo que ocurrió en la primera gala de eliminación del reality que tuvo un promedio de 8.4 puntos de rating entre las 22.40 y las 23:56, según datos de Kantar Ibope Media.

Los mensajes de Tinelli sobre la primera pareja eliminada del "Cantando"

A pesar de haber quedado afuera, Melina aprovechó para agradecer su breve paso por el ciclo: “¡Gracias por sus mensajes! Fue un placer haber vuelto un ratito aunque sea al ruedo, ¡de verdad extrañaba mucho cantar! Te amo amigo @juanpersico, ya volveremos al escenario a divertirnos como siempre lo hacemos (pero por favor vos no cantes jajaja) ¡CHAUUUUUU!”.

Además, la joven escribió: “¡Gracias por haberme hecho parte del @cantando2020 y siempre tenerme en cuenta para todo! @laflia_ok”. El presidente de San Lorenzo le respondió: “Sos una divina Mel. Se te va a extrañar mucho. Quería que te quedaras @cantando2020″.

Melina Lescano se despidió del certamen

Al conductor no le gustó la salida de los músicos de Agapornis

La semana pasada, Tinelli dio a conocer su opinión sobre que los participantes cantaran temas en inglés. Todo comenzó cuando Sofía Morandi y Bruno Coccia interpretaron una versión de “Rolling In The Deep”, de Adele. En la devolución, Pepito Cibrián les dijo que no les gustaba que cantaran en otro idioma porque a veces la gente no entendía nada.

De manera inmediata, Marcelo publicó en Twitter: “Coincido con @pcibriancampoy ¡¡¡Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020″. Ángel leyó el mensaje al aire y el jurado levantó el pulgar. Mientras los integrantes del ciclo debatían sobre este tema, De Brito recordó que Esmeralda Mitre, otra de las participantes, eligió una canción en francés para su debut.

“¡¡No me gusta la música cantada en inglés!! ¡¡Son gustos!! ¿¿Y ahora en francés ?? ¡¡Nooooo!! ¡¡Aguante la música cantada en español!! @cantando2020 @AngeldebritoOk @laufer4″, opinó el conductor que planea regresar a la pantalla en septiembre, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

