Polémica con Rocío Marengo en el “MasterChef” de Chile: ¿cómo hizo para llegar a las instancias finales?

Cuando le llegó la propuesta no lo pensó dos veces. Sin detenerse en si sabía o no cocinar, aceptó ser parte de MasterChef Celebrity que transmite la televisión de Chile, país donde cosechó más fama que en Argentina. Rocío Marengo lo tomó como un desafío personal, como una posibilidad de adquirir nuevas habilidades. Así lo dijo en su presentación en el programa. Sin embargo, esta nueva incursión culinaria parece que le está dando varios dolores de cabeza.

Con el carisma y la tranquilidad que la caracteriza, Rocío fue pasando etapas y subiendo peldaños programa a programa. Contra todos los pronósticos. En varios envíos se la vio envuelta en problemas, llegando incluso hasta las lágrimas por los nervios, pero siempre encontrándole la vuelta para resolverlo con el consejo de uno de los jurados dispuesto a colaborar. Los profesionales, como pasó en el MasterChef de aquí, suelen acercarse a los participantes para brindarles su apoyo.

El ciclo que se emite por Canal 13 del país vecino es uno de los más visto de la pantalla chica. La repercusión en redes sociales cuando sale al aire llega a límites insospechables. En este rincón, parece que dudan de los dotes de Marengo en la cocina y se lo hacen saber. Otros, en cambio, van más allá: aseguran que por contrato tiene que llegar a la final. ¿Será así?

Por lo pronto, el último fin de semana la actriz logró ser una de las primeras en llegar a la semifinal. El propósito era realizar un postre. Marengo hizo una preparación que incluía almendras y frutos rojos. El jurado la felicitó, se asombró por el delicioso plato y la premio con el puntaje más alto.

“No sé cómo llegue a la semifinal de este programa. Es muy difícil aprender y tuve que poner mucha garra. Para los que no somos cocineros, que sabemos muy poco del tema, es muy sacrificado. En mi caso, cada cosa que me salía mal, me frustraba muchísimo, me sentía muy mal”, contó Rocío en La Once Diez. El programa fue grabado en su totalidad, pero por contrato la modelo no puede anticipar qué sucedió con ella. ¿Alcanzó la final? ¿Se consagró como ganadora?

Hablábamos de las redes, y allí los mensajes se multiplican a la velocidad de la luz. “Rocío Marengo es semifinalista…hace dos capítulos atrás quería hacer una sopa de alcachofas y no llevó las alcachofas. Ese es el nivel”, manifestó un usuario con rudeza. “Se los dije, Marengo y el Marrochino (actor y modelo italiano radicado en Chile) firmaron un contrato que los lleva directamente a la final”.

A lo largo de las trasmisiones, nuestra representante se robó todas las miras y sacó más de una carcajada por la manera de desempeñarse en la cocina. En una oportunidad revoleó un plato por no conseguir el resultado, en otra confesó que calculaba los ingredientes -y las cantidades- “a ojito”. Nada de tomar medidas o regirse por las recetas tradicionales. Marenga aporta su propia fórmula que, con el resultado a la vista de todos, parece que le funcionó.

El formato en cuestión aterrizará en Argentina en la pantalla de Telefe cuando cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Si bien aun no se sabe qué famosos de la farándula local participarán, Marengo aconsejó: “No se necesita ser picante. Acá lo importante es la cocina, es un programa hermoso. Lo que sí, los famosos de acá van a tener la ventaja de poder ir practicando, porque tienen el de Chile como referencia”.

