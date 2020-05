Escándalo en Masterchef Chile: Rocío Marengo sufrió un ataque de furia y destruyó su preparación

Todo se inició cuando el conductor pidió que todos levanten las manos, indicando que el horario ya se había terminado y debían de dejar de elaborar el la receta asignada. En ese instante, Marengo empezó a golpear la mesa demostrando un ataque de ira. Ante ello, sus compañeros acudieron a consolarla. Como consecuencia, Rocío no fue seleccionada como la cocinera destacada del certamen y por ello no logró subirse al balcón en un primer momento. En este sentido, uno de los jurados le había advertido previamente que debía ser profesional en la cocina, sin embargo ella no logró con el objetivo planteado.