Nélida también se dirigió al gobernador Axel Kicillof. “La verdad, lo respeto, somos vecinos, me parece un muchacho encantador. Pero hay un problema: no le entiendo cuando habla. Tal vez me pasa a mí”, consideró. “Tío Alberto, el tema es que (Axel) tendría que redondear. Por ahí está dando una buena noticia y nosotros no lo sabemos”, agregó Bossi.